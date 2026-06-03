De Roca a la Selección Argentina: Narela Jensen fue citada a entrenar con la Sub 17

Narela Jensen sigue a paso firme en su crecimiento futbolístico. La joven de Roca, que actualmente integra las inferiores de Banfield, recibió una de las noticias más importantes para una jugadora: fue convocada para entrenar con la Selección Argentina Sub 17 en el predio Lionel Andrés Messi.

La rionegrina llegó al Taladro tras una destacada actuación con Noroeste en el Mundialito Infantil de Fútbol Femenino. Desde su llegada al club del sur bonaerense se ganó un lugar en su categoría y hoy compite en el Torneo de Juveniles de AFA. Incluso, en la última fecha del campeonato marcó el gol del empate de Banfield frente a Racing.

Narela Jensen empezó a escribir su historia con El Balón y luego con Noroeste. (Foto: Andrés Maripe)

La convocatoria fue comunicada formalmente el pasado viernes por Christian Meloni, director técnico de las selecciones juveniles femeninas de Argentina, y representa un nuevo logro para la roquense, que hace poco más de un año soñaba con ser observada por el club de Primera División.

«Quiero mostrar lo que sé hacer», había expresado a este medio tras su fichaje con Banfield. Con trabajo, constancia y una rápida adaptación al fútbol de AFA, ese objetivo comenzó a transformarse en realidad.

La Selección Argentina Sub 17 hará su debut en una Copa del Mundo

El llamado llega en un momento histórico para el fútbol femenino argentino. La Selección Sub 17 empezó con la preparación para disputar el Mundial de Marruecos 2026, que se desarrollará entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre. Será la primera participación de la categoría en una Copa del Mundo.

La historia de Narela comenzó en Roca. Como muchas niñas apasionadas por el fútbol, dio sus primeros pasos en una escuelita junto a sus hermanos. Más adelante, impulsada por el acompañamiento de su madre decidió sumarse a un equipo femenino en Noroeste, donde empezó a construir su camino.

En marzo de 2025 tuvo una actuación destacada en el Mundialito Infantil de Fútbol Femenino organizado por Deportivo Roca. Consciente de que habría captadores de talentos observando el certamen, brilló junto a su equipo y llamó la atención de Banfield, que poco después le ofreció incorporarse a sus divisiones formativas.

Su crecimiento no se detuvo allí. Tras el Mundialito, fue convocada a la selección femenina de Río Negro para disputar los Juegos Patagónicos (EPADE) en La Pampa, donde el combinado provincial se consagró campeón.