Ignacio Reyes, del ciclismo al trail de montaña sin escalas

Los atletas de vocación suelen desempeñarse bien en más de un deporte. Llevar esa habilidad a un plano competitivo no es nada sencillo y ahí los ejemplos son más escasos. Uno de esos casos es el de Ignacio Reyes que pasó del ciclismo al trail de montaña con excelentes resultados.

A los 22 años, Nacho recibió el premio a mejor deportista allense luego de un 2024 inolvidable. Su apellido y su tradición familiar está asociada al ciclismo, disciplina que practicó desde los 14 a los 21 de la mano de su papá, Pablo.

Ignacio divide su tiempo entre los entrenamientos y la actividad comercial a partir del local de ropa que administra. “Mi paso de la bici a correr fue primero por un tema de trabajo. Abrimos un local en Cipolletti, tenía que viajar y volver todos los días, el ciclismo me llevaba mucho más tiempo. Más allá de eso quería sacarme las ganas de correr una carrera de montaña a pie”, contó Reyes en diálogo con Río Negro.

“La primera que me puse como objetivo fue el K42. Cuando empecé con este deporte me encontré con que me iba bien y me gustaba, también la forma de entrenar. Creo que los años que hice en bicicleta me sirvieron mucho, porque la disciplina, el esfuerzo y la constancia es la misma. Esa base me ayudó a llegar a este nivel tan rápido”, reconoció.

Después de varias participaciones destacadas, el allense se coronó en La Etapa, un recorrido de 33 kilómetros en San Martín de los Andes, con ascenso en el Cerro Colorado y llegada en la Costanera del Lago Lácar.

“Haberla ganado fue un momento muy lindo. Ya venía de un bronce en el sudamericano el fin de semana anterior, donde pude representar a al selección así que fue otro premio para este año, un cierre perfecto”, destacó el runner.

Pocos días después, la municipalidad de Allen lo distinguió como el mejor deportista local del 2024. “Fue un momento muy lindo, muy grato. Es un premio al esfuerzo de todos estos años, lo tomo como eso, es muy gratificante”, valoró.

Con mucha disciplina y un talento innato, Ignacio Reyes demostró en poco tiempo su talento en las carreras de montaña. No dudó en cambiar de deporte cuando lo creyó necesario y tuvo una recompensa rápida. El techo todavía está lejos.

El «Peti» Reyes, de tal palo tal astilla

Pablo “Peti” Reyes, papá de Ignacio, se ha destacado como el mejor ciclista allense de la Vuelta al Valle, distinción que repitió este año en la última edición de la tradicional prueba.

“El hecho de compartir deporte con mi papá fue muy lindo, para él y para mí. Competí en dos vueltas al valle con él, fue algo hermoso. El ciclismo es una tradición en nuestra familia”, destacó Nacho.

“Para nosotros fue una gran emoción que lo eligieran deportista del año. Él siempre ha hecho todo para ser un deportista de elite, es un reconocimiento a su carrera”, aseguró su papá Pablo.

“Este año encontró una disciplina en la cual pudo explotar su potencial, tiene un físico privilegiado para la montaña, le sentó como anillo al dedo. Está muy feliz y eso es lo que más nos importa como padres”, agregó.

A pesar de su gran nivel en la Vuelta al Valle 2024, el Peti Reyes reconoció que fue una de sus últimas. “Poder correr y estar a la altura a mi edad es gratificante. Mientras esté prendida la llama de la competencia estaré en la línea de largada pero soy consciente que no quedan muchas”, reconoció.