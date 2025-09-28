Implacable: Facundo Aldrighetti, de Villa Regina, se consagró campeón del Top Race en el Gálvez

Facundo Aldrighetti se consagró campeón de la temporada 2025 del Top Race. En el marco de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, la categoría más potente de Argentina tuvo una definición para el infarto. Parecía que al piloto de Villa Regina se le escapaba, pero Marcelo Ciarrocchi se quedó sin nafta en la última vuelta y el título viajó para Río Negro.

El certamen fue impecable para Aldrighetti, porque lo ganó de punta a punta. Subió a lo más alto del podio en la primera fecha, de Concpeción del Utuguay, y luego repitió en Rosario, Junín y dos veces en el Coliseo porteño. Se quedó con cinco de las ocho pruebas de año, pero también dio pelea en las restantes que fueron en San Nicolás, 9 de Julio y Concordia.

¿Que dijo el flamante campeón?

Antes de subir al podio, Aldrighetti contó sus sensaciones: “Quiero agradecerle a Marcelo (Ciarrocchi) también porque se mandó un carrerón. Durante todo el año trabajamos los dos en conjunto por más que estemos los dos peleando el campeonato, nunca nos ocultamos nada. Como dije anteriormente, era para cualquiera. Cualquiera de los dos era merecido campeón».

En la entrevista a Carburando, el piloto de Villa Regina agrego: «Veníamos ganando tranquilamente y se nos quedó acelerado en Reutemann y no lo pude detener. Después la falla esa aparecía cada vez más y también venía teniendo problemas con la tercera. Todo lo que no me pasó en el año, me pasó en la última. Así que contento con el resultado, por ahí mi cara no lo dice porque no me gusta ganar un campeonato así”.

Aldrighetti, a pleno en el Gálvez

El trabajo de Aldrighetti en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires fue impecable, porque en el arranque de la jornada su Lexus #83 del Halcón Motorsport fue el más rápido en el Top Race V6. El piloto de Villa Regina logró cerrar la sesión con un tiempo de 1m25s154/1000 a una velocidad promedio de 141,076 km/h, seguido por Lucas Gambarte con el Lexus #113 del JLS Motorsport-Corsi Sport. Tercero finalizó Carlos Guttlen con el Fiat Cronos #33 del Octanos Competición. En la final llegó ese duelo con Ciarrocchi y la suerte del campeón.