Deportivo Viedma va por toda la gloria en la Liga Federal U21 de básquet
El equipo de la capital rionegrina definirá el título con Chamical de La Rioja. Anoche venció a San Martín de Marcos Juárez en la semifinal.
Un paso más y ante su gente. Eso es lo que le falta a Deportivo Viedma para ser el dueño de la Liga Federal Formativa de básquet para la categoría U21. Este domingo, a partir de las 21, se medirá con Chamical de La Rioja, en un Ángel Cayetano Arias que seguramente estará a explotar.
El Final Four se puso en marcha el sábado a la noche y el equipo de la capital rionegrina dejó en el camino a San Martín de Marcos Juárez en la segunda semifinal. Fue por 65-51, para meter la duodecíma victoria en serie en la competencia. El andar del quinteto orientado por Iván Ludueña es perfecto y sólo le falta la coronación.
Duelo parejo, con mucho nervio y poco goleo
El encuentro fue parejo y disputado, pero el equipo viedmense mostró carácter en los momentos decisivos y logró quedarse con el triunfo que lo depositó en la definición del certamen nacional. Los parciales fueron 14-13, 35-25 y 50-43.
Joaquín Petre, con 24 puntos (5/9 en dobles, 2/6 en triples, 8/8 en libres y 7 rebotes), fue la gran figura de la noche, con una valoración de 36. Valentín Lengyel lo siguió con con 18 puntos (3/6 en dobles y 4/9 en triples). Además, Alfredo Ventura aportó un tremendo doble-doble con 14 y 15 rebotes, rubro en el que también se destacó Enzo Lara, con 9.
La gran final se disputará este domingo a las 21 horas, cuando Viedma enfrente a Chamical Básquet, que ayer, en el primer turno, dejo en el camino a Racing de Avellaneda en un partidazo, por 85-80. Ignacio González (23), Lautaro Loto Moritz (20), Joaquín Castro (14) y Andrés Sollberg (10 más 7 rebotes) fueron los destacados en la semifinal y, claro, los hombres a seguir de cerca esta noche.
A partir de las 19 se jugará el partido por el tercer puesto entre la Academia y el equipo de Marcos Juárez quien hicieron un gran torneo y por eso se metieron en este Final Four que organizó el equipo de la capital rionegrina.
