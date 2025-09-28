Deportivo Viedma va por toda la gloria en la Liga Federal U21 de básquet

Explota el banco de Viedma, después de una bomba de tres puntos. El equipo capitalino está a 40 minutos de la corona. (Prensa Deportivo Viedma)

Un paso más y ante su gente. Eso es lo que le falta a Deportivo Viedma para ser el dueño de la Liga Federal Formativa de básquet para la categoría U21. Este domingo, a partir de las 21, se medirá con Chamical de La Rioja, en un Ángel Cayetano Arias que seguramente estará a explotar.

El Final Four se puso en marcha el sábado a la noche y el equipo de la capital rionegrina dejó en el camino a San Martín de Marcos Juárez en la segunda semifinal. Fue por 65-51, para meter la duodecíma victoria en serie en la competencia. El andar del quinteto orientado por Iván Ludueña es perfecto y sólo le falta la coronación.

El equipo de Ludueña está a un paso del título. (Prensa Deportivo Viedma)

Duelo parejo, con mucho nervio y poco goleo

El encuentro fue parejo y disputado, pero el equipo viedmense mostró carácter en los momentos decisivos y logró quedarse con el triunfo que lo depositó en la definición del certamen nacional. Los parciales fueron 14-13, 35-25 y 50-43.

Joaquín Petre, con 24 puntos (5/9 en dobles, 2/6 en triples, 8/8 en libres y 7 rebotes), fue la gran figura de la noche, con una valoración de 36. Valentín Lengyel lo siguió con con 18 puntos (3/6 en dobles y 4/9 en triples). Además, Alfredo Ventura aportó un tremendo doble-doble con 14 y 15 rebotes, rubro en el que también se destacó Enzo Lara, con 9.

Matías López, una de las piezas claves en el equipo rionegrino. (Prensa Deportivo Viedma)

La gran final se disputará este domingo a las 21 horas, cuando Viedma enfrente a Chamical Básquet, que ayer, en el primer turno, dejo en el camino a Racing de Avellaneda en un partidazo, por 85-80. Ignacio González (23), Lautaro Loto Moritz (20), Joaquín Castro (14) y Andrés Sollberg (10 más 7 rebotes) fueron los destacados en la semifinal y, claro, los hombres a seguir de cerca esta noche.

A partir de las 19 se jugará el partido por el tercer puesto entre la Academia y el equipo de Marcos Juárez quien hicieron un gran torneo y por eso se metieron en este Final Four que organizó el equipo de la capital rionegrina.