Independiente cayó ante Ceará y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Independiente quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana esta noche luego de perder 2 a 0, ante Ceará, de Brasil, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Para pasar a la siguiente instancia necesitaba ganar y por dos goles de diferencia.

Los goles del equipo visitante los anotaron Rodrigo Lindoso, al final del primer tiempo, y John Mendoza, cuando concluía el partido.

El Rojo movió piezas en en el entretiempo, pero los cambios de Eduardo Domínguez para dejar el 4-3-3 por el 4-4-2, con los ingresos de Tomás Pozzo por Damián Battallini y de Leandro Fernández por Andrés Ros, no lograron revertir el marcador

Tampoco la entrada de Gastón Togni por Lucas Rodríguez y Rodrigo Márquez por Alex Vigo.

Con el cierre de los partidos de la última fecha del grupo G clasificó el equipo brasileño al sumar 18 unidades. Los de Avellaneda terminaron segundo (12); mientras que General Caballero (4), de Paraguay fue tercero y La Guaira (1), de Venezuela, en última posición.

