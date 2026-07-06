Independiente empató la serie y lo dejaron solo en la Liga Federal: Pérfora y Pacífico, out

Independiente salvó la ropa del Sur (y de Neuquén) en la Liga Federal de básquet y con su clara victoria sobre Regatas de San Nicolás, por 79-49, quedó como el único con vida en la competencia. Igualó la serie en La Caldera y el lunes tendrá la gran chance de asegurar el pase, otra vez ante su gente.

La noche del domingo fue esquiva para los otros dos zonales y lo que más sorprendió fue la caída de Pérfora, que perdió ante All Boys de Santa Rosa por 82-70 y ya no podrá repetir la gran actuación del año pasado cuando cayó en la final. Pacífico, por su parte, la tenía más complicada y fue superado por Belgrano, en San Nicolás, por 71-65. Ya había sido eliminado Centro Español y por eso al Rojo lo dejaron solo.

Dos cuartos letales

Independiente ganó el primer parcial por la mínima, pero marcó claras diferencias en los parciales 2 y 3 (22-8 y 20-7) para terminar con las ilusiones de Regatas en La Caldera. El equipo de Andrés García tuvo una producción muy pareja con buenos rendimientos en Joaquín Marcon (16), Gino Veronesi (13), Carlos Paredes (13) y David Oviedo (9 más 11 asistencias). En la visita, nadie llegó a los dos dígitos y Omar Cantón hizo 9 puntos.

Gino Veronesi le hizo honor a su camiseta y llegó hasta 13. (Oscar Livera)

Lógicamente, las estadísticas marcaron claras ventajas para Independiente y las mayores estuvieron en los rebotes (41-27) y especialmente las asistencias, con 26-6. El tercer partido irá este lunes a las 21 en el gimnasio del centro neuquino.

Carlos Paredes fue otro de los puntos altos en La Caldera. (Oscar Livera)

Ley del ex en Plaza Huincul

Agustín Sánchez llegó hasta 25 puntos, fue la figura de la noche y lideró a All Boys en una gran victoria ante Pérfora en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul. El equipo pampeano, que había perdido con claridad 24 horas antes, revirtió la historia y encontró su mejor versión en los últimos 10 minutos de la serie. Ganó el parcial 19-5 y se llevó la clasificación de una cancha siempre difícil.

Agustín Sánchez, ex Pérfora, la rompió y fue el mejor de los pampeanos. (Prensa Pérfora)

Esta vez sí extrañaron a Julián Ruiz, ausente por lesión, y los mejores fueron Lucas Mohnen (15), Santiago Candia (13) y Pedro Emilio (13). Además de los 25 de Sánchez, Tomás Dasso recuperó el goleo del primer juego (cuando hizo 40) y alcanzó los 20. Con este dueto, All Boys dio el golpe y sigue en la Liga Federal. El Verde, único con asistencia perfecta en el torneo, deberá esperar hasta la próxima temporada.

Pacífico dejó todo, pero no alcanzó

Pacífico y Belgrano de San Nicolás cerraron una serie muy caliente y los de Buenos Aires se llevaron la mejor parte porque cumplieron el objetivo y dieron vuelta la llave que había empezado muy mal en Neuquén. El equipo de Maxi Rubio siempre estuvo a tiro y se puso a 1 en el último cuarto (60-59), pero el festejo fue local.

Cuatro jugadores, Matías Stanic, Davis Veliz, Axel Soria y Gustavo Maranguello, que además bajó 10 rebotes, terminaron con 11 unidades. Ese reparto visitante fue contrarrestado por las individualidades de Belgrano, especialmente la de Santiago Pérez, quien llegó hasta 28 y fue el mejor de la noche. Lo siguieron Victorio Dente, con 18, y Lucas Núñez, con 10 rebotes.