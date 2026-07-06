La piel, mucho más que estética: Neuquén será sede de una jornada científica sobre enfermedades raras y longevidad

La jornada pondrá el foco en la piel, su relación con la salud integral y los avances científicos para prevenir y tratar distintas enfermedades. Gentileza.

La piel es mucho más que la barrera que protege al cuerpo. Es el órgano más grande del organismo y también uno de los primeros en reflejar cómo influyen el ambiente, el estrés, la alimentación y los hábitos cotidianos sobre la salud. Esa mirada integral será el eje de la jornada «Ciencia, Piel y Entorno», que por primera vez se realizará en Neuquén los días 10 y 11 de julio.

El encuentro reunirá en el Colegio Médico de Neuquén a referentes nacionales e internacionales de dermatología, cosmetología, neurociencia y bioquímica para compartir los avances más recientes en investigación, prevención y tratamiento de enfermedades de la piel.

Una mirada integral

Uno de los aspectos más relevantes será el abordaje de enfermedades poco frecuentes, como la epidermólisis ampollar y la esclerodermia lineal, patologías que afectan de manera importante la calidad de vida de quienes las padecen y que requieren un manejo interdisciplinario.

Además, se presentarán investigaciones sobre células madre cutáneas para regeneración de tejidos, nanotecnología aplicada al cuidado de la piel, nuevas estrategias de cicatrización, biohacking estético y los aportes de la neurociencia para comprender la relación entre el cerebro, las emociones y la salud cutánea.

La actividad también pondrá el foco en el concepto de «exposoma«, que reúne todos los factores ambientales y de estilo de vida a los que una persona está expuesta a lo largo de su vida y que influyen directamente en el envejecimiento y el estado de la piel.

La mirada de los especialistas

Entre los principales disertantes participarán la dermatóloga Graciela Manzur, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital de Clínicas y presidenta del Centro de Investigación en Genodermatosis y Epidermólisis Ampollar de la UBA; la cosmetóloga Graciela Ferraro, directora de la Tecnicatura en Cosmetología Facial y Corporal de la UBA; el bioquímico Marcelo Nacucchio, expresidente de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica; la neuropsicóloga Lorena Etcheverry Domeño, presidenta de Alma Comahue; y la cosmetóloga chilena Natalia Domínguez.

La jornada es organizada por la cosmiatra neuquina Viviana Copello, exdirectora de Cosmetología de la Asociación Argentina de Dermatología, con el respaldo de la Tecnicatura en Cosmetología de la UBA, el Servicio de Dermatología del Hospital de Clínicas y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue.

El encuentro está dirigido a profesionales de la salud y de la estética y busca acercar a la región conocimientos que hasta ahora solo se presentaban en congresos de los principales centros académicos del país. Información e inscripciones info@vivianacopello.com | Cel. 299 476-6888 | Redes sociales: @jornadaneuquen