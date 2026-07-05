Murió un joven motociclista en Guerrico en un choque cerca de la Ruta 22 este domingo 5: tenía 19 años

Un choque fatal ocurrió este domingo 5 de julio en el Alto Valle. Un joven motociclista murió tras protagonizar un violento choque contra una camioneta.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 19 en la zona de Guerrico, en inmediaciones de la calle Namuncurá y la Ruta 22.

Choque fatal en Roca: la víctima tenía 19 años

Allí, por motivos que aún son materia de investigación, la moto colisionó contra un auto y el joven conductor de 19 años murió. Por otra parte, se desconoce cuál es el estado de salud de la persona de la persona que iba a bordo del otro vehículo.

En el lugar se montó un amplio operativo que incluyó personal policial, equipos de emergencias médicas y peritos de criminalística. Los especialistas trabajaron para recabar evidencia, determinar la mecánica exacta del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

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