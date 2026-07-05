Neuquén tendrá hasta 27 vuelos por día en la temporada invernal

Las mejoras en el aeropuerto de San Martín de los Andes buscará atraer esquiadores (gentileza)

La provincia de Neuquén consolidó una programación aérea histórica en el inicio de la temporada invernal, una estrategia de infraestructura orientada a apuntalar la llegada de visitantes hacia los destinos turísticos de la cordillera.



El esquema prevé una operación que superará las 180 frecuencias semanales entre las dos principales terminales de la provincia.



La decisión aerocomercial se debió a la lectura de la transformación de la demanda y de los nuevos hábitos de consumo turísticos: la tendencia son microescapadas de fin de semana y la demanda espontánea; el flujo de visitantes se activa de manera muy dinámica ante la llegada de cada frente frío a la cordillera, detalló el subsecretario de turismo de la provincia, Sergio Sciacchiatano.



El Aeropuerto Internacional Perón de la capital neuquina operará como el principal nodo distribuidor, con más de 20 vuelos diarios. Habilitará conexiones directas hacia centros urbanos y productivos como Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Salta y Comodoro Rivadavia, a los que se suma la vinculación internacional regular con Santiago de Chile.

El Aeropuerto Carlos Campos, entre San Martín de los Andes y Junín de los Andes, recibirá entre seis y siete servicios diarios desde Aeroparque, Córdoba y Rosario.

La ampliación de esta terminal aérea e instalaciones en el sur provincial fue diseñada para optimizar el acceso directo de los esquiadores hacia Chapelco, Cerro Bayo, Caviahue y el parque familiar Batea Mahuida.

Sciacchitano, detalló que la provincia realizó una inversión sin precedentes para optimizar la conectividad y los servicios, entre ellos la reestructuración y ampliación aeropuerto de San Martín de los Andes, la renovación de los medios de elevación en Chapelco, una nueva telecabina en Cerro Bayo y la nieve artificial en Caviahue.

Nuevas conductas de consumo de viajes y turismo



Uno de los ejes centrales del análisis de Sciacchitano pasó por la transformación profunda en los hábitos de los viajeros. De acuerdo con los relevamientos de la cartera turística, las decisiones de compra a largo plazo perdieron terreno frente a la inmediatez de las plataformas digitales.

Los turistas actuales priorizan el monitoreo constante de las condiciones climáticas a través de las redes sociales antes de concretar sus reservas y realizar los pagos correspondientes.

Este fenómeno consolidó la tendencia de las microescapadas de fin de semana y la denominada demanda espontánea, configurando un escenario donde el flujo de visitantes se activa de manera muy dinámica ante la llegada de cada frente frío a la cordillera.

A la robusta grilla doméstica se adiciona una marcada expectativa por el turismo receptivo proveniente de Brasil, cuyo interés por los destinos de nieve de la Patagonia sostiene una tendencia alcista.

Ante la falta de rutas directas hacia las terminales neuquinas, el flujo de viajeros limítrofes estructuró dos canales principales de arribo: una vía aérea con escalas previas desde San Pablo o Río de Janeiro hacia Santiago de Chile para luego cruzar la cordillera, y un trayecto mixto que utiliza vuelos directos hacia Bariloche complementado con traslados terrestres hacia las localidades de la región Sur.