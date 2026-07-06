Vaca Muerta 3.0: la SPE analiza en Neuquén las operaciones en la era de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial en el mundo de los hidrocarburos será el eje articulador del encuentro de la SPE Patagonia.

La Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE) Seccional Patagonia realizará el miércoles 8 de julio el encuentro titulado «Inteligencia Artificial en el campo petrolero: Completaciones en la era de las operaciones autónomas», programado en formato híbrido con prioridad presencial entre las 14:30 y las 18:00.

La apertura de la jornada estará a cargo de la SPE Seccional Patagonia, donde se establecerá el objetivo del encuentro y se dará inicio al período de actividades 2026-2027.

El primer bloque técnico iniciará a las 14:35 con el Keynote de apertura dictado por Travis Thomas, Vice President Digital Completions de la compañía NOV. La presentación se titula «Visión 20/20 de sus operaciones – Creando un gemelo operativo de las operaciones de completación» y tratará sobre la integración de datos y contexto operativo como base para workflows de inteligencia artificial en completions.

A las 15:00 se abordará la optimización de fractura en tiempo real. Samuel Rogers, Chief Growth Officer de la firma Revsolz, expondrá «Cada fractura cuenta una historia, pero la mayor parte es invisible», enfocándose en machine learning, analítica de superficie y workflows cerrados para control operativo en tiempo real.

El desarrollo en la Cuenca Neuquina se presentará a las 15:25 con el caso de la operadora Pluspetrol, a cargo de la Ingeniera de Reservorios Mariana Perea. Su exposición se centrará en la evaluación de Fracture Driven Interactions en Vaca Muerta, detallando la integración operativa, aprendizajes y resultados en campo.

Luego, a las 16:20 será el turno del módulo de diagnóstico acústico en tiempo real. Steven Bourgoyne, Head of Revenue de Seismos, presentará «Fractura en lazo cerrado habilitada por análisis de fricción acústica» sobre el uso de principios acústicos para evaluar la eficiencia de perforaciones y optimizar diseños.

A las 16:45 continuará el análisis local con el caso de la operadora Pan American Energy. El Especialista en Estimulación de pozos, Marcelo Pellicer, dictará la conferencia «Mediciones acústicas en tiempo real para la evaluación y optimización del diseño en la cuenca Vaca Muerta», vinculada al uso de mediciones acústicas para la toma de decisiones operativas en Vaca Muerta.

La agenda técnica continuará a las 17:10 con una entrevista individual a Franco Simone, Ingeniero de Fractura Hidráulica de Phoenix Global Resources. Se describirá la perspectiva de la operadora sobre la adopción de tecnología, datos, inteligencia artificial y automatización en operaciones de completions.

El cierre de las actividades incluirá una mesa redonda abierta a las 17:35 moderada por la SPE Seccional Patagonia para discutir las barreras y oportunidades de los workflows autónomos. El cierre institucional se ejecutará a las 17:55, para dar paso al espacio de networking.

Para conocer más sobre el evento e incrirbirse se debe acceder al siguiente enlace https://forms.gle/4uMYMjHCDU6pGXYz6.