Ipross: el control privado en las prestaciones arrojó datos iniciales y detectó irregularidades

La revisión de las prestaciones de los centros asistenciales a los afiliados al Ipross, realizada por la empresa contratada, derivó en una baja del tiempo de internación y, además, detectó «inconsistencias» entre las facturaciones y las efectivas atenciones realizadas.

Estas conclusiones surgen de los primeros resultados informados por la obra social, después de los dos primeros meses de funcionamiento de la auditoría externa para el control de las prestaciones de las clínicas privadas.

Esa tarea fue asignada a la firma Pyxis Gestión, a partir de una contratación directa por un costo de 59 millones de pesos mensuales por seis meses. El Ipross, a cargo de Ivana Porro, planteó entonces que ese vínculo era transitorio mientras avanzaba el proceso licitatorio.

Históricamente, las auditorías correspondían a técnicos del Ipross, pero, al final, se contrató a una empresa para evaluar la pertinencia de las internaciones, la calidad de las prestaciones y la validación de los valores requeridos por las clínicas al organismo.

Primer cálculo $ 765 Millones es "el ahorro mensual" estimado por la disminución del tiempo de internación de afiliados, bajando de un promedio de 4,6 a 3,4 días, con una reducción del 26%".

Según conclusiones difundidas por la obra social, los relevamientos permitieron «reducir los días promedio de internación», ampliar «la cantidad de pacientes auditados» y «detectar inconsistencias en las facturaciones que derivaron en recuperos por casi 97 millones de pesos».

El control contratado se prevé en las atenciones en las zonas Atlántica, Andina y Alto Valle, con una presencia mensual de “hasta 10 centros de Salud”.

La información del Ipross consigna 2.298 autorías presenciales en abril y mayo, con un aumento del 70% en la cantidad de pacientes evaluados.

Un indicador analizado fue el plazo de internación y el seguimiento permitió bajar «el promedio de 4,6 a 3,4 días por paciente, originando una reducción del 26%». El instituto estima que esa caída representa «un ahorro mensual de 765 millones de pesos» y proyecta una merma anual por encima de los 9.180 millones.

Otro dato expuesto se vincula a que se detectaron irregularidades en las facturaciones presentadas por los prestadores a la obra social, a partir de atenciones mal “facturadas, sobrefacturaciones, diferencias de categorización, medicamentos sin justificación y otras inconsistencias”.

La conducción del Ipross, que lidera Ivana Porro, reafirmó un «cambio profundo de modelo”, pasando del sistema per cápita a contratos por prestaciones. Foto: Archivo/Mauricio Martin.

Esas rectificaciones fueron calculadas en unos 97 millones de pesos durante el bimestre, siempre según los registros aportados por el organismo.

Estos resultados constituyen el primer balance gubernamental de la labor de la firma Pyxis, cuya contratación originó críticas políticas y gremiales.

Este primer balance fue iniciado en la última reunión del Consejo de Administración, a partir de pedidos de los vocales gremiales. El rendimiento expuesto por las autoridades fue valorado, aunque todavía sin detalles numéricos.

Una «estrategia» de «transformación»

El organismo reafirmó el trabajo de la consultora para “optimizar el uso de los recursos”, recuperar “fondos por prestaciones indebidamente facturadas y reducir costos de internación”.

La “estrategia forma parte de la transformación”, que “comprende un cambio profundo de modelo”, es decir, el paso de un sistema per cápita al prestacional. Eso -agregó- exige “controles mucho más complejos y permanentes”.

Recuerda que las auditorías internas “resultan insuficientes para cubrir el volumen y la complejidad de las prestaciones” para unos 165.000 afiliados.

Además, desde el Ipross se indica que la auditoría no “constituye una herramienta de ajuste” y la explica para “garantizar la transparencia” y “controlar la correcta utilización de los recursos”.

Además, reafirmó que “cada irregularidad detectada y cada peso recuperado se transforma en más cobertura, mejores prestaciones y mejores servicios para nuestros afiliados”.

Remarcó que los recursos “obtenidos mediante una gestión más eficiente se destinan al fortalecimiento de prácticas ambulatorias” y, entre otras, la “incorporación de nuevas prestaciones” y la cobertura de medicamentos de alto costo”.