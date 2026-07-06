Radares en Río Negro: dos localidades concentran casi el 73% de las multas por exceso de velocidad

El Gobierno de Río Negro dio a conocer el primer corte estadístico de las infracciones detectadas por los radares de velocidad instalados sobre rutas nacionales de la provincia. El relevamiento, elaborado sobre más de 2.000 actas, muestra que dos puntos de control concentran casi el 73% de las multas registradas durante el período analizado.

Según los datos oficiales, el radar ubicado en Cinco Saltos registró 936 infracciones, lo que representa el 46,82% del total provincial. En segundo lugar aparece Cipolletti, con 531 actas, equivalentes al 26,56%.

Entre ambos puntos de control suman 1.467 infracciones, muy por encima del resto de las localidades donde funcionan cinemómetros para controlar el exceso de velocidad.

Se trata de un primer corte sobre 2.000 actas y el ranking sigue en actualización

Desde Vialidad Rionegrina aclararon que se trata de un primer corte elaborado sobre las primeras 2.000 actas procesadas, por lo que el ranking aún no refleja la totalidad de las infracciones detectadas en la provincia.

En ese sentido, explicaron que Viedma todavía no aparece en el informe porque las actas correspondientes a los radares instalados sobre la Ruta Nacional 3 continúan en etapa de verificación administrativa.

«Viedma no está porque en esta tanda todavía no se actualizó; se está verificando la documentación y las actas, ingresaron últimas y llevan un proceso de revisión más largo», señalaron desde el organismo.

Cómo quedó el ranking de infracciones por radar en Río Negro

El informe oficial distribuye las actas de la siguiente manera:

Cinco Saltos: 936 actas (46,82%).

Cipolletti: 531 actas (26,56%).

Villa Regina: 189 actas (9,49%).

Sierra Grande: 130 actas (6,50%).

Lamarque: 90 actas (4,53%).

Río Colorado: 73 actas (3,66%).

Sargento Vidal: 42 actas (2,14%).

Cervantes: 9 actas.

La diferencia entre los dos primeros puestos y el resto de las localidades es significativa. Mientras Cinco Saltos se acerca al millar de infracciones y Cipolletti supera las 500 actas, el tercer lugar corresponde a Villa Regina, con 189 multas.

Más atrás aparecen Sierra Grande, Lamarque y Río Colorado, mientras que Sargento Vidal y Cervantes registran las cifras más bajas del período analizado.

Cómo realizar un descargo por una multa de radar en Río Negro

Los conductores que sean notificados por una infracción pueden presentar un descargo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación del inicio de la causa contravencional.

La presentación debe realizarse por escrito e incluir el número de infracción o causa, el motivo del descargo, los datos personales del solicitante, copia del DNI, la identificación del vehículo, un correo electrónico -que quedará constituido como domicilio electrónico para las notificaciones- y la firma del interesado. Si el trámite es realizado por un representante legal, también deberá adjuntarse el poder correspondiente.

El descargo puede presentarse de manera presencial en el Juzgado de Faltas de Tránsito de Río Negro, ubicado en Laprida 58, planta alta, en Viedma; por correo postal certificado o mediante correo electrónico.

Cuándo caduca una multa detectada por radar en Río Negro

La Ley Provincial N.º 5.263 establece que, en las infracciones constatadas mediante radares sin detención del vehículo, la notificación debe ser despachada dentro de los 25 días hábiles posteriores a la comisión de la falta.

Si ese envío no se realiza dentro del plazo previsto, la acción caduca de pleno derecho. Sin embargo, la normativa aclara que el requisito se considera cumplido cuando la notificación es enviada por correo dentro de ese período, aunque el conductor la reciba días después.

Dónde están ubicados los radares en Río Negro

Actualmente los cinemómetros funcionan en distintos puntos de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.

En la Ruta Nacional 22 están ubicados en Villa Regina, Cervantes y Río Colorado; en la Ruta Nacional 151 funcionan en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal; sobre la Ruta Nacional 250 hay radares en Lamarque; mientras que en la Ruta Nacional 3 los controles se encuentran en Viedma y Sierra Grande.