Independiente Rivadavia aseguró su lugar en playoffs del torneo Apertura

Independiente Rivadavia venció 3-1 a Argentinos Juniors y se mantiene en la cima de la zona B del torneo Apertura. Con el triunfo, la Lepra mendocina sumó 29 unidades, es el primer equipo en clasificar a los playoff y será uno de los equipos que pelearán por la obtención del título.

El encuentro que se disputó en el estadio Bautista Gargantini, comenzó con intensidad. La Lepra abrió el marcador a los ocho minutos gracias a Juan Manuel Elordi. Argentinos reaccionó, pero a los 15’ se quedó con diez jugadores por la expulsión de Hernán López Muñoz tras una patada involuntaria sobre Leonardo Costa.

Con superioridad numérica, el conjunto mendocino aprovechó su momento. Federico Fattori evitó la roja por una infracción similar y, de ese tiro libre, llegó el 2-0. Leonel Bucca conectó de cabeza para ampliar la ventaja. Sin embargo, antes del descanso, Sebastián Prieto descontó para el Bicho y dejó el partido abierto.

En el complemento, Independiente Rivadavia golpeó rápido y liquidó el duelo. A los seis minutos, Alejo Osella marcó de cabeza el 3-1 definitivo. Con este resultado, el equipo dirigido por Alfredo Berti no solo aseguró su lugar en la siguiente fase, sino que se consolida como uno de los grandes candidatos al título.

Argentinos Juniors, que tuvo un gol anulado a Iván Morales, no logró igualar la línea del líder y se mantiene como escolta junto a River Plate, ambos con 23 puntos.

En la próxima jornada, Independiente Rivadavia enfrentará a Fluminense por la Copa Libertadores, mientras que Argentinos recibirá a Atlético Tucumán.