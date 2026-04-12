Alerta, Selección: Cuti Romero se lesionó, lloró y pidió el cambio, a 60 días del Mundial

Cristian Romero encendió todas las alarmas en la Selección Argentina. Mientras jugaba un partido clave con Tottenham por la permanencia en la Premier League, el defensor pidió el cambio luego de un duro choque con Antonín Kinský y se retiró llorando del estadio. El cordobés, pieza clave para Lionel Scaloni, se hará estudios en las próximas horas y habrá que ver si tendrá tiempo de recuperación para llegar al Mundial que se pondrá en marcha dentro de dos meses.

Cuti cubría el balón ante la salida del arquero. Tras recibir el empujón de Brian Brobbey, ambos se chocaron y pidieron la asistencia de los médicos. Luego de ser atendido, el zaguero se levantó, pidió el cambio y se retiró del campo de juego entre lágrimas.

El propio Romero pidió el cambio

En primera instancia, la lesión de Cuti Romero sería en la rodilla derecha, sobre todo porque la cámara de la transmisión televisiva capturó a los médicos de los Spurs realizándole al jugador una «prueba de cajón», examen utilizado para evaluar la estabilidad de los ligamentos cruzados.

🚨 ATENCIÓN – FUERTE IMAGEN DEL CUTI: por molestias, y a muy poco del Mundial, Romero debió salir sustituido con Tottenham perdiendo ante Sunderland y en puestos de descenso…



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kquaZRKWcY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026

De todas formas, fue el propio futbolista quien pidió salir y no los médicos, algo que suele suceder cuando el primer diagnóstico es negativo. La lesión pudo haberse originado tanto en el choque con la cabeza de Kinsky (sufrió un corte, pero pudo seguir) como en la última pisada antes de impactar con su arquero, luego del empujón de Brobbey.

ASÍ FUE EL MOMENTO DE LA LESIÓN DEL CUTI: el argentino chocó con su compañero Antonin Kinsky quien, a diferencia del capitán de los Spurs, pudo continuar en cancha ante Sunderland.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bpmnlW91e8 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026

Dibu no jugó, aunque fue por precaución

No fue una mañana feliz para los integrantes de la Selección Argentina. Horas atrás, Emiliano Martínez sintió una molestia en la pierna izquierda durante la entrada en calor y no salió a jugar en Aston Villa vs. Nottingham Forest. En principio, lo de Dibu parece ser muscular y sería una situación muy distinta a la Cuti Romero. Las próximas horas serán claves para ambos casos y Scaloni, claro está, mantiene su celular encendido.