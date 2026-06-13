Inglaterra sufrió un robo camino a Kansas City en la previa de su debut en el Mundial 2026

La selección de Inglaterra vivió una situación inesperada a pocos días de su estreno en el Mundial 2026. Parte del equipamiento del plantel fue robado durante el traslado hacia su centro de entrenamiento en Kansas City y las autoridades ya iniciaron una investigación para intentar recuperar los elementos sustraídos.

Según informó la BBC y confirmó el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, el hecho ocurrió entre el traslado terrestre desde Florida y la llegada al Swope Soccer Village, el predio donde el conjunto dirigido por Thomas Tuchel realizará sus entrenamientos durante la competencia.

Entre los objetos robados se encuentran botines de jugadores, pelotas de entrenamiento, equipos de análisis, pizarras utilizadas por el cuerpo técnico e incluso camillas de masaje.

«Ayer, las autoridades de Kansas City se enteraron de que, en algún momento entre el transporte por carretera desde Florida y su llegada a las instalaciones de entrenamiento en Kansas City, se sustrajeron artículos pertenecientes a la selección inglesa del vehículo de transporte del equipo», informó AFP.

Además, agregó que autoridades locales, estatales y federales trabajan para determinar en qué tramo del recorrido ocurrió el robo e identificar a los responsables.

No es el primer contratiempo que atraviesa el seleccionado inglés desde su llegada a Estados Unidos. Días atrás, un tiroteo registrado a pocas cuadras de su base en Kansas City dejó nueve heridos, aunque el plantel no se encontraba en el lugar porque estaba realizando amistosos. También se registró un sismo de magnitud 6,1 en Orlando mientras el equipo permanecía concentrado.

Inglaterra hará su debut en la Copa del Mundo el próximo miércoles frente a Croacia, por el grupo L, zona que también integran Ghana y Panamá.