Nació en General Roca, y usando WhatsApp, fundó una startup que transforma la gestión de recursos humanos

“Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba” rezan los versos de un conocido trovador argento. La prosa bien puede ser la historia de Federico Viale y Javier Loucim, fundadores de Qontact, una startup argentina enfocada en la logística y control horario de los recursos humanos.



Nacido y criado en General Roca, Viale transitó su infancia entre las escuelas 95 y 118 de la ciudad valletana. Ya en la adolescencia y por cuestiones laborales de su padre, la familia se radicó en Tucumán. “Toda mi familia, mis abuelos y mis tíos, están en General Roca, con lo cuál pese a haberme ido de chico, nunca perdí el arraigo con la ciudad”, afirma Viale.



Al momento de elegir el rumbo profesional, Federico se decidió por estudiar Administración de Empresas en Mar del Plata. No obstante, los caminos de la vida traían consigo otros planes.

La invaluable experiencia del mundo corporativo



Durante varios años, Viale ocupó roles administrativos en distintas empresas y en diversos sectores. Mientras se desempeñaba como administrativo en Antares, una de las cervecerías artesanales más grandes del país, surgió la oportunidad de trabajar en Globant, una empresa multinacional especializa en ingeniería de software y transformación digital.

Corría el año 2014, fue un viaje de ida. “Yo venía de otro mundo, de laburar en una cervecería donde un producto es tangible, y pasé al mundo de la tecnología, donde jamás en mi vida me hubiera imaginado estar, y donde estoy hasta el día de hoy. Esa decisión me trajo hasta acá”, recuerda Federico.

“Nuestra solución escala sin importar en tamaño de los clientes ni las fronteras de los países” Federico Viale, creador y co fundador de Qontact



En Globant conoció a Loucim, y apasionados por la tecnología, nació la idea de emprender juntos. Sin embargo, los caminos de la vida aún tenían una estación más para ambos. Javier recaló en Mercado Libre y Federico se fue a trabajar a Workia, donde entró en contacto con la gestión de los recursos humanos.

Un problema, un WhatsApp y el nacimiento de Qontact



Fue durante su estadía en Workia que Viale identificó un problema trasversal a muchas compañías y de difícil resolución: el control horario de los colaboradores. Ese fue el momento en que nació Qontact.



La sociedad entre Viale y Loucim tomó forma para dar a luz un sistema que ayuda a las empresas a gestionar sus operaciones, especialmente si las mismas están distribuidas en distintos lugares físicos. La clave de ese sistema es la sencillez de su interfaz: un simple mensaje de WhatsApp.



En términos prácticos, desde el lugar en que se encuentre, el empleado envía un mensaje al número de Qontact. Un boot interactúa de forma sencilla y releva los datos necesarios: hora de ingreso, novedades respecto a la tarea, o indicadores de operación.

Socios. Viale y Loucim identificaron una solución sencilla para un problema cotidiano: un mensaje de WhatsApp.

Valiéndose de la ubicación en tiempo real del dispositivo del empleado, el sistema procesa la información, y devuelve a la empresa un dashboard web donde se puede ver en tiempo real el estado de los procesos y se obtiene información que más tarde es insumo esencial para liquidación de sueldos o gestión de insumos, proveedores u operaciones.



“Arrancamos oficialmente en junio del 2023 con un primer cliente, y llegamos a los primeros seis clientes en los primeros seis meses”, recuerda Viale. Esos primeros clientes fueron esenciales para construir el producto tal y como es hoy. “Nos sentábamos con los clientes y escuchábamos. Ese feedback permitió perfeccionar la plataforma”, afirma Viale.

La clave es la sencillez: el empleado envía un simple mensaje de WhatsApp, y utilizando la ubicación en tiempo real del dispositivo, un boot procesa y reporta a la empresa las novedades de recursos humanos más relevantes del día.



Al año siguiente, los seis clientes se convirtieron en 18, en 2025 alcanzaron los 80, y hoy son más de 100 las empresas de diferentes rubros y tamaños que operan su logística de recursos humanos mediante Qontact.

“Tenemos empresas de 10 empleados y otras de 800”, asegura Viale. “Entendemos que nuestra solución escala sin importar en tamaño de los clientes ni las fronteras de los países”, agrega. En efecto, la cartera de Qontact incluye clientes de Argentina, Guatemala, Perú, Panamá, Uruguay y España.