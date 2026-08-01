El regreso de Neuquén a los mercados de deuda voluntaria, tras casi una década

Por Lic. Lucía Narbaits (PIN Capital)



La provincia de Neuquén regresó la semana pasada al mercado internacional de deuda voluntaria por primera vez en casi una década. El 23 de julio de 2026, la administración de Rolando Figueroa colocó con éxito un nuevo bono en Wall Street por US$ 500 millones, bajo ley de Nueva York, con una demanda que más que duplicó la oferta: los pedidos de inversores superaron los US$ 1.100 millones.



El dato no pasó desapercibido. En un contexto donde varias provincias argentinas acudieron al mercado impulsadas por necesidades de financiamiento, Neuquén llegó con un perfil diferente: años de desendeudamiento, una situación fiscal más sólida y una perspectiva de crecimiento respaldada por la expansión de Vaca Muerta.

Dato NDG34 La nomenclatura con la que el bono emitido por la Provincia de Neuquén salió al mercado global esta semana.



El último antecedente, hace casi una década

La última emisión internacional de la provincia había sido en 2017. En aquella emisión nació el NDT25, conocido como TIDENEU, un bono en dólares bajo ley Nueva York con vencimiento original en 2025.



Tres años después, en diciembre de 2020, la pandemia y la caída del precio del petróleo golpearon de lleno las finanzas provinciales y Neuquén debió reestructurar ese bono, extendiendo su vencimiento hasta abril de 2030 y adoptando un esquema de cupón escalonado, conocido como step-up, que hoy paga una tasa del 6,875% anual.



Uno de los aspectos que más valoran los inversores de este bono es su esquema de amortización. Desde 2024, cada semestre la provincia devuelve el 7,69% del capital, lo que significa que el inversor no tiene que esperar hasta el vencimiento para recuperar su dinero ni depende de que el emisor decida renovar la deuda al final del camino.

El NDG34 emitido esta seman salió con un cupón del 7,35% anual, un precio de emisión del 98% y un rendimiento del 7,65%. El vencimiento será escalonado en 2032, 2033 y 2034.

Esa devolución periódica de capital es una señal concreta de disciplina fiscal y en un mercado como el argentino, acostumbrado a refinanciaciones y reestructuraciones, este tipo de cronogramas suele ser bien recibido porque disminuye la incertidumbre sobre el repago.

Versión 2026

El nuevo bono bajo el ticker NDG34, salió al mercado con un cupón del 7,35% anual, un precio de emisión del 98% y un rendimiento del 7,65%. Liquidó este 30 de julio y tendrá un vencimiento escalonado en tres cuotas durante 2032, 2033 y 2034, buscando calzar los pagos con el período de mayor producción y regalías que se espera de Vaca Muerta en esos años.



A diferencia de emisiones anteriores de la provincia, no cuenta con garantía explícita de regalías, pero eso no frenó el apetito inversor: la demanda superó los US$ 1.100 millones, más del doble de lo colocado.



La suscripción fue exclusivamente en dólares cable y con una lámina mínima de US$ 1.000, y el instrumento está reservado a inversores institucionales y perfiles más sofisticados. Una vez que el bono cotice en el mercado secundario, se espera que sea accesible para un universo más amplio de inversores locales mediante sus cuentas comitentes.

El diseño del NDG34 refleja una lógica financiera: invertir hoy para potenciar ese desarrollo y concentrar las amortizaciones entre 2032 y 2034, cuando se espera que la producción no convencional alcance un mayor nivel de madurez.



Los fondos obtenidos estarán destinados al financiamiento de obras de infraestructura provincial. El crecimiento de Vaca Muerta requiere nuevas rutas, servicios, viviendas y obras que acompañen la expansión de la actividad energética. Por eso, el diseño del bono también refleja una lógica financiera: invertir hoy para potenciar ese desarrollo y concentrar las amortizaciones entre 2032 y 2034, período en el que se espera que la producción no convencional alcance un mayor nivel de madurez y generación de regalías.