Inter Miami le podría soplar un refuerzo a un grande del fútbol argentino

Matko Miljevic fue convocado por Pochettino a la selección de Estados Unidos en enero de 2025.

Gustavo Costas desea contar con Matko Miljevic para la próxima temporada y se lo hizo saber a Diego Milito, quien no está tan convencido como el entrenador. Sin embargo, hace semanas que Racing negocia con la dirigencia de Huracán por el enganche.

La Academia ofertó 2,8 millones de dólares por el 80% del pase del nacionalizado estadounidense, pero la dirigencia del Globo la consideró insuficiente.

Por esta razón, Inter Miami se metió en la negociación y ya hubo acercamientos con el equipo de Parque Patricios, aunque todavía no presentó una oferta formal.

No es el primer capítulo en este mercado de pases entre Racing e Inter Miami: las Garzas no ejecutaron la opción de compra de Baltasar Rodríguez, quien volvió al equipo de Avellaneda. En tanto, el roquense Facundo Mura no aceptó la renovación de contrato que le ofreció Diego Milito y será jugador de Inter.

Matko Miljevic, de 24 años, ya tuvo una experiencia en la MLS cuando se marchó libre de Argentinos Juniors al CF Montréal, donde jugó entre 2021 y 2023. En 2024 llegó libre a Newell’s, donde rindió bien pero, tras una pelea con el entonces entrenador de la Lepra, Mariano Soso, arribó a Huracán en 2025, club en el que mostró su mejor versión.

En el Globo llegó a la final del Torneo Apertura, en la que cayó ante Platense, y disputó 42 partidos, en los que marcó ocho goles y repartió ocho asistencias.