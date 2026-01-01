Un goleador argentino se muda a la Premier League y sueña con ir al Mundial 2026

Taty Castellanos ingresó a los 44 del complemento ante Chile, en su debút en las Eliminatorias.

Valentín “Taty” Castellanos atravesó un 2025 complicado, ya que tuvo que lidiar con diferentes lesiones. Por ese motivo, perdió rodaje en la presente temporada, en la que convirtió dos goles en los 12 partidos que disputó con Lazio. Sin embargo, el delantero argentino despertó interés en Flamengo y West Ham, entre otros equipos.

Finalmente, West Ham se quedó con el pase del delantero, tras pagar 29 millones de euros al equipo de la capital italiana. Castellanos firmará un contrato a largo plazo con el conjunto inglés. En total, en el equipo italiano marcó 22 goles y brindó 16 asistencias en 97 partidos.

El centrodelantero sabe que pelea por un lugar en la nómina de convocados de la Selección argentina y cambia de aires con el sueño de jugar el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Taty, de 27 años, ya fue convocado por Scaloni tres veces (en septiembre, octubre y noviembre de 2024) y tuvo su debút en las Eliminatorias ante Chile en el Monumental.

El West Ham atraviesa un pésimo momento en la Premier League: marcha en la 18.ª posición, en zona de descenso, a cuatro puntos del Nottingham Forest, que ocupa el 17.º puesto y, por ahora, se está salvando de bajar a la segunda división.

En total, el equipo londinense suma 14 puntos: ganó tres partidos, empató cinco y perdió en 11 oportunidades.