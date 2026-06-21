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Japón goleó a Túnez y se acomodó con Países Bajos en lo más alto del grupo

Los asiáticos se impusieron por 4 a 0 y decretaron la eliminación de los sudafricanos.

Redacción

Por Redacción

(AP) Los japoneses demuestraron nuevamente potencial y que están para cosas serias.

(AP) Los japoneses demuestraron nuevamente potencial y que están para cosas serias.

Sólida y convincente actuación esta madrugada del seleccionado de Japón, ganando y goleando a Túnez por 4 a 0 en su segunda presentación de la fase inicial y quedando, junto a Países Bajos, en lo más alto del Grupo F de la Copa del Mundo.

Los nipones, que habían empatado por 2 a 2 ante los neerlandeses en el estreno, dominaron de principio a fin en el Estadio de Monterrey y se impusieron con tantos de Daichi Kamada, Junya Ito y Ayase Ueda, en dos oportunidades.

Con la derrota, Túnez, por su parte, que anoche tuvo la novedosa presencia del francés Hervé Renard como nuevo técnico (el DT anterior fue echado tras la caída en la primera presentación ante Suecia), quedó eliminado de la competición.

La apertura del marcador llegó temprano. A los 3′ del primer tiempo, Daichi Kamada concretó una gran jugada y firmó el 1-0 para los asiáticos, luego de una buena asistencia de Keito Nakamura; dos de las figuras del encuentro.

Más tarde, a la media hora de juego, un tremendo derechazo de Ayase Ueda amplió ventajas y marcó el 2-0 para un Japón que, a esa altura, ya era ampliamente superior a su rival.

¡¡GOLAZO DE JAPÓN PARA AMPLIAR LA VENTAJA!! 🇯🇵

Ueda se hizo el espacio y sacó un TREMENDO derechazo para el 2-0 sobre Túnez. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/zBYsWQwNdS
— DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

El tercer gol del partido llegó a los 23′ del complemento: Junya Ito escapó sol y sin problemas anotó el 3-0, sentenciando el encuentro.

Hubo tiempo para una más. A los 37 minutos, ya con Túnez entregado y sin respuestas, otra vez Ayase Ueda apareció sin marca en el área y conectó de cabeza ante la la salida de Aymen Dahmen, para sella la la goleada de los nipones.

El jueves 25, desde las 20 de nuestro país, Japón enfrentará a Suecia y Países Bajos se medirá con el eliminado Túnez.


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Sólida y convincente actuación esta madrugada del seleccionado de Japón, ganando y goleando a Túnez por 4 a 0 en su segunda presentación de la fase inicial y quedando, junto a Países Bajos, en lo más alto del Grupo F de la Copa del Mundo.

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