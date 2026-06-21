Mundial 2026: a qué hora juega España vs Arabia Saudita, TV y canales para ver los partidos de este domingo 21

Este domingo 21 de junio, el mundial 2026 le pone el broche de oro a la segunda fecha con la actividad de los Grupos G y H. El margen de error se redujo a cero: los equipos que ganaron en el estreno saltan a la cancha con la gran oportunidad de blindar su pasaporte a los 16avos de final, mientras que los combinados que arrastran derrotas o empates con sabor a poco están obligados a reaccionar si pretenden evitar la eliminación.

Toda la actividad dominical contará con opciones de transmisión directa en la Argentina a través de televisión abierta, sistemas de cable y plataformas digitales.

Partidos de hoy: horarios, TV y canales para ver el Mundial 2026

Para que configures tus alertas y planifiques tu pantalla, este es el mapa completo con las señales y los horarios de los cuatro partidos de este domingo (en hora de Argentina):

13:00 | España vs. Arabia Saudita – Estadio de Atlanta ( DSports, TyC Sports y Paramount+ ).

| España vs. Arabia Saudita – Estadio de Atlanta ( ). 16:00 | Bélgica vs. Irán – Estadio de Los Ángeles ( DSports, Paramount+ y Flow – Canal 109 ).

| Bélgica vs. Irán – Estadio de Los Ángeles ( ). 19:00 | Cabo Verde vs. Uruguay – Estadio de Miami ( DSports, Telefé, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow – Canal 109 ).

| Cabo Verde vs. Uruguay – Estadio de Miami ( ). 22:00 | Egipto vs. Nueva Zelanda – Estadio de Vancouver (DSports, TyC Sports y Paramount+).

Grupo H: Uruguay busca revalidar su chapa y España juega bajo alerta

El cruce central de la tarde se mudará a Florida. Uruguay, conducido tácticamente por Marcelo Bielsa, se medirá a las 19:00 frente a la sorprendente Cabo Verde. La Celeste arriba a este segundo examen con el orgullo tocado tras rescatar un empate en su presentación, por lo que el entrenador rosarino ajustará piezas en el ataque para intentar plasmar su característico juego ofensivo y adueñarse de los tres puntos fundamentales para acomodarse en la zona.

Más temprano, a las 13:00, abrirá la acción un compromiso de alto voltaje. España está forzada a desplegar su mejor versión colectiva para adueñarse del protagonismo y Arabia Saudita planteará una propuesta de fuerte rigor físico y repliegue ordenado, apostando al contragolpe rápido que tan buenos dividendos le dio en las jornadas previas.

Grupo G: Bélgica rinde examen y Egipto cierra la noche en Vancouver

La acción de esta zona romperá el hielo a las 16:00 en Los Ángeles. Bélgica salta a la cancha con la chapa de candidato, asumiendo la responsabilidad de dominar el trámite y la posesión de la pelota frente a Irán, un adversario compacto que intentará abroquelarse atrás y explotar el juego aéreo para dar el golpe del domingo.

El telón de la jornada de este 21 de junio se bajará a las 22:00 en suelo canadiense. Egipto se verá las caras ante Nueva Zelanda en el imponente BC Place de Vancouver. Ambos seleccionados encaran este cruce como una verdadera final por la supervivencia, sabiendo que una derrota complicaría seriamente sus chances matemáticas.