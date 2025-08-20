Jornada histórica para el canotaje rionegrino en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción

El canotaje rionegrino vivió una jornada de fiesta en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Los palistas viedmenses Aramís Sánchez Ayala y Vicente Vergauven, integrantes de la delegación argentina, sumaron una presea dorada y otra de plata al medallero nacional en los Juegos que se realizan en tierra paraguaya.

Sánchez Ayala fue el primero en cruzar la meta en la prueba C1 1000 metros, con un registro de 4:17.18, aventajando al brasileño Mateus Nunes y al mexicano José Gil, que completó el podio. Fue la 17° medalla dorada para el equipo argentino en la competencia, en un día de gran aporte desde el canotale nacional

El representante del Club Boulevard ratificó su gran momento deportivo.

Aramís viene de una gran actuación en la última Regata Internacional de Auronzo, competencia realizada en el mes de junio y que sirvió de preparación para este Panamericano Junior de Asunción. En Auronzo, Italia, se quedó con el primer puesto en C1 1.000, 500 y 200 metros. Esta medalla dorada conseguida por el palista del Club Boulevard de Viedma, comienza a abrirle camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Antes de largarse la prueba de Sanchez Ayala, el también viedmense Vicente Vergauven se quedó con la medalla de plata en la prueba K1 1000 metros de canotaje de velocidad, que se corrió en la Bahía de Asunción, en una jornada histórica para el canotaje rionegrino.



Vicente Vergauven se quedó con la plata en los 1.000 metros y va por más preseas en Asunción.

Con un tiempo de 3:54.88, el palista del Náutico Piedra Buena dio pelea desde el inicio y cruzó la meta solo dos segundo y fracción por detrás del chileno Sebastián Alveal, ganador del oro con 3:52.65. La presea de bronce quedó para el canadiense Jeremy Lantz (3:56.88).

En estos Juegos, Vergauven, que fuera bicampeón junior de la Regata del Río Negro, también participará en la K1 de 500 metros, en la K4 de 500 metros y en la K2 de 500 metros.