José Luis Acuña, de Plottier, ganó el bronce en los Panamaricanos 2023: «Peleé con la cabeza y el corazón»

José Luis Acuña viajó a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con la ilusión de pelear por la gloria y lo logró. El joven de Plottier se colgó la medalla de bronce en taekwondo en la categoría hasta 68 kilógramos, al vencer en el duelo definitivo al colombiano Felipe Paz.

Con apenas 21 años, José Luis compitió por primera vez en un Panamericano de mayores y luego de subirse al podio aseguró que peleó «con la cabeza, el corazón y con mucho orgullo».

Luego de competir, Acuña contó que no la tuvo fácil en el debut ya que le tocó medirse con el dominicano Bernardo Pie, que ganó la medalla de plata: «Estoy muy contento. Habíamos visto la llave y sabiamos que nos tocó un rival muy difícil. No buscaba el repchaje, quería dar la sorpresa, pero no fue asi».

José Luis, que sabe de levantarse en momentos complicados, contó cómo fue el proceso hasta llegar a ganar la de bronce. «Tuve que cambiar la cabeza, olvidarme lo que pasó. Contra el uruguayo fue una lucha muy buena y luego la pelea contra el chico de Colombia fue muy dura. Gané con la cabeza y el corazón y mucho orgullo», detalló.

En diálogo con TyC Sports, le dedicó el triunfo a quienes lo apoyan: «Las medallas representan el trabajo y el apoyo de toda la gente que se quedó en argentina».

Luego de haberse retirado, Acuña volvió a competir en el alto rendimiento hace un año gracias a un llamado de Sebastián Crismanich (dorado en Londres 2012). «Uno se pone a pensar y jamás imaginé que podía vivir de vuelta esto. Volví este año gracias a los Crismanich, que me abrieron las puertas de su casa y me dieron la posibilidad de volver, clasificar y traer una medalla para mi país. Gracias a mi familia y a mis abuelos», comentó.

Sobre el final dejó un mensaje: «A la gente le digo que nunca es tarde para hacer lo que ama».