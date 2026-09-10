Jugó en Barcelona, Liverpool y Bayern Múnich y es refuerzo de Santos para pelear la Sudamericana

Luego de la victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro, como local, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Santos de Neymar cerró otro refuerzo de jerarquía con pasado en el fútbol europeo.

Se trata de Philippe Coutinho, el atacante brasileño de 34 años que viene de jugar en Vasco da Gama y que cuenta con un extenso recorrido por Europa. A lo largo de su carrera pasó por Inter, Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich, entre otros clubes.

Coutinho regresó a Brasil a mediados de 2024, cuando se incorporó a Vasco da Gama, el club donde se formó, después de su paso por Aston Villa de Inglaterra. Sin embargo, su segunda etapa en el conjunto carioca terminó antes de lo esperado.

En febrero de este año, luego de casi dos temporadas en el conjunto carioca, el brasileño pidió rescindir su contrato por «cansancio mental», en medio de las críticas de los hinchas por su rendimiento. Tras ser abucheado durante un partido, Coutinho aseguró que era el momento de «dar un paso atrás» y «cerrar» su segundo ciclo en el club.

Ahora, por pedido de Neymar, el mediapunta continuará su carrera en Santos y se sumará al plantel en los próximos días. El Peixe ya había incorporado a Arthur Melo, a préstamo desde Juventus; Everton Cebolinha, quien llegó libre tras rescindir su contrato con Flamengo; y Rodinei, proveniente de Olympiakos, durante este mercado de pases.

Con estas incorporaciones, el equipo liderado por Neymar buscará mejorar su situación en el Brasileirao, donde marcha 13° con 32 puntos a falta de 13 fechas. Además, el próximo miércoles visitará a Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, con el objetivo de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.