Fiesta de la Confluencia 2027: anticipan que vendrán las «dos bandas más importantes» de rock nacional

Se aproximan los festejos por el aniversario de Neuquén capital y todas las miradas se las lleva el inicio de la Feria del Libro 2026. Sin embargo, un comentario del intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, ya disparó las expectativas por la próxima edición de la Fiesta de la Confluencia.

En declaraciones por el streaming En Loop, Gaido comentó que se concretó el proceso de la licitación y que la propuesta que se presentó en esta ocasión ya incluía la lista de artistas. «Vamos a tener la grilla la semana que viene. Pero una importante a nivel nacional e internacional», sentenció.

Qué dijo Mariano Gaido sobre los artistas de la Fiesta de la Confluencia 2027

El intendente fue contundente ante la consulta de si habrá «sorpresas» en esta nueva edición: «Lo que hemos conversado y las propuestas que nos han traído tiene que ver con que la noche de rock en Neuquén explota«, detalló.

En este sentido, sentenció que las grandes novedades estarán vinculadas con esa fecha en particular: «Viene algo relacionado con los grupos musicales más importantes que están funcionando ó que están a nivel rockero nacional. Yo creo que vienen las dos bandas más importantes«.

«En Neuquén tenés eventos todos los meses para poder disfrutar en la capital. Para mí una de las más importantes del país a la hora de los eventos. Neuquén es una ciudad turística y de eventos», definió Gaido y enumeró tanto a la venidera Feria del Libro como a la Copa Davis, el Argentino de Motocross y un torneo muy importante de pádel.

La nueva fecha de la Fiesta de la Confluencia

A través del Decreto N° 0864/2026, plasmado en una edición especial del Boletín Oficial Municipal, la comuna confirmó que el mega festival se llevará a cabo finalmente los días 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2027.