Saltó la banca en La Neuquina: el número 0232 repartió casi 80 millones de pesos

Lotería La Neuquina fue creada por ley en 1958 y realizó su primera emisión el 8 de mayo de 1959, fecha que se toma como referencia para su aniversario. Hoy es administrada por el IJAN (gentileza IJAN)

La suerte golpeó fuerte este miércoles en la Lotería La Neuquina. En el sorteo vespertino, el número 0232 se quedó con la cabeza del extracto y provocó un verdadero cimbronazo entre los apostadores: saltó la banca y se repartieron casi 80 millones de pesos en premios.

El resultado tuvo además un condimento especial. El 32, presente en las últimas dos cifras del número ganador, es uno de los números tradicionalmente más buscados y jugados por el público apostador —conocido en la tabla tradicional de la quiniela argentina como «El Dinero»—. Una vez más, la cábala terminó pagando.

Qué significa que «salte la banca»

La Quiniela La Neuquina, administrada por el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), funciona bajo una modalidad conocida como «bancada»: a diferencia de otros juegos de azar, los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto de cada número.

Cuando un número muy jugado —como suele ser el caso del 32— resulta ganador, la cantidad de apostadores que aciertan simultáneamente puede hacer que el total de premios a pagar supere ampliamente lo recaudado en ese sorteo.

Ese desajuste es lo que en la jerga del juego se conoce como «saltar la banca»: una gran cantidad de dinero queda comprometida de una sola vez para pagar a todos los ganadores.

Un fenómeno que también se repitió en otras provincias

El salto de banca no es exclusivo de Neuquén. En Misiones, por ejemplo, el mismo número 32 hizo saltar la banca de la quiniela provincial en más de una oportunidad, repartiendo en un caso más de 28 millones de pesos entre los apostadores misioneros.

En otras jurisdicciones del país, como Tierra del Fuego o San Juan, este tipo de sorteos generó incluso versiones distintas del fenómeno: los organismos de juego aplicaron un «tope de banca» y pagaron los premios a prorrata, es decir, un porcentaje del monto total, cuando el dinero comprometido superó la recaudación del sorteo.

En el caso de esta jornada en Neuquén, según informó el IJAN, los casi 80 millones de pesos en juego fueron distribuidos entre los ganadores.

Otros premios importantes en la provincia

La Neuquina y los juegos oficiales de la provincia vienen dejando en los últimos tiempos varias jornadas destacadas para los apostadores locales.

Días atrás, un vecino de la ciudad de Neuquén se llevó más de 50 millones de pesos al acertar el número ganador de la Lotería Unificada, jugado en una tradicional agencia de la capital provincial.

También en sorteos especiales como el Gordo de Navidad, jugadores de la región recibieron premios millonarios: uno de los ganadores más recientes cobró 28 millones de pesos tras acertar el número asignado a las provincias de Neuquén y Mendoza.

El rol social del juego oficial

Desde el IJAN y La Neuquina remarcaron, además, la importancia del juego oficial, legal y transparente, que no solo premia la suerte de sus participantes, sino que cumple una función social clave en la provincia. Parte de lo recaudado en cada sorteo se destina a programas de ayuda social, fortaleciendo áreas como la salud, la educación, el deporte y el desarrollo comunitario en todo el territorio neuquino.

El organismo recordó, en la misma línea, que quienes sientan que el juego dejó de tener un carácter recreativo pueden comunicarse con el Centro de Asistencia al Jugador, a través de la línea gratuita 0800-222-0075, disponible las 24 horas.