Dos actos recordarán este sábado la histórica gesta del Cipolletazo y a Julio Salto

Una imagen de uno de los momentos más importantes de la historia de Cipolletti.

Cipolletti recordará con dos actos la histórica gesta local que ocurrió en 1969. En aquella oportunidad, ante el intento de destitución del entonces intendente Julio Dante Salto por parte de la intervención de la dictadura provincial, miles de vecinos salieron espontáneamente a las calles en defensa de la institucionalidad local y el mandato popular.

Salto había ganado las elecciones en 1963, pero la irrupción del golpe militar en 1966 con Onganía a la cabeza generó inestabilidad.

Homenaje de la municipalidad

Durante la mañana, a las 11 del sábado el municipio realizará el acto conmemorativo en la intersección de calles Yrigoyen y Villegas.

Desde la comuna se invita a la comunidad a participar y recordar este trascendente hecho en la historia de Cipolletti.

Conversatorio sobre el legado de Julio Salto

Por la tarde, a las 18 del sábado, la biblioteca Rivadavia será escenario de otra actividad que recordará el Cipolletazo.

En la sala Marechal, familiares y referentes políticos de distintos partidos de la ciudad recordarán el hecho y especialmente a Salto, su mayor protagonista.

Será un «conversatorio abierto a toda la comunidad, partidos políticos u organizaciones, donde el fin principal es recordar y analizar la gesta histórica respecto a la unidad del pueblo y trasladar la memoria a los más jóvenes», señalaron los organizadores, que son los miembros de Unidad Básica Las Victorias perteneciente al Partido Justicialista de Río Negro, y el Movimiento Nacional Alfonsinista, además de la familia Salto.

La actividad prevista para este sábado aborda el Cipolletazo desde distintas ópticas y se pretende contar a los jóvenes lo que sucedió en aquella ocasión, y que fue un hecho social que unió a la comunidad.

Durante la actividad, tanto Julio Dante Martín Salto (nieto de Julio Dante Salto) y «Chato» Salto (hijo), aportarán desde distintos lugares sus visiones sobre el Cipolletazo y la figura de Salto.