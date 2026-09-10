Se extendió la alerta por nieve y lluvia en Neuquén y Río Negro este viernes 11: los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas en Neuquén y Río Negro por nieve y lluvia para este viernes 11 de septiembre. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro este viernes 11

La alerta amarilla implica «nevadas persistentes de variada intensidad». Según el parte, en zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, aproximadamente, mientras que en zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 30 centímetros. «No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas», acotaron.

Después, la alerta naranja significa «nevadas persistentes y de variada intensidad». El SMN apuntó que «se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual».

Mapa de alerta por nieve del SMN para este viernes 11 de septiembre.

Alerta por nieve en Río Negro: los peores horarios

Del lado rionegrino, la alerta amarilla rige desde la madrugada hasta que culmine la mañana en:

Bariloche.

Pilcaniyeu.

Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Alerta por nieve en Neuquén: en dónde se eleva a naranja

estará bajo alerta amarilla únicamente durante la mañana:

Los Lagos.

Después, estará en alerta amarilla tanto en la mañana como en la tarde:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



A su vez, estarán bajo alerta naranja durante la mañana y después en amarillo en la tarde:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Por su parte, estarán bajo alerta amarilla en la mañana, naranja en la tarde y de nuevo amarilla en la noche:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Por último, estarán bajo alerta amarilla desde el inicio de la mañana hasta la noche inclusive en:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro este viernes 11

A su vez, el SMN emitió alerta amarilla por «lluvias de variada intensidad». Según el parte, se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, aproximadamente. «En zonas altas no se descarta precipitación en forma de nieve y/o lluvia y nieve», detallaron.

Alerta por lluvia en Río Negro: zonas afectadas y peores horarios

Del lado rionegrino, las zonas bajo alerta durante la madrugada son:

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.



Después, las zonas afectadas únicamente durante la tarde son:

Este de El Cuy.

General Roca.



Alerta por lluvia en Neuquén: zonas afectadas y peores horarios

En Neuquén, la alerta también rige solo durante la tarde y las zonas afectadas son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

