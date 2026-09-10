Faena clandestina: decomisaron más de tres toneladas de carne en Viedma
El operativo alcanzó a unos 25 comercios de la capital de Río Negro, donde se encontraron cortes de diversos animales y productos cárnicos elaborados sin control bromatológico.
La Brigada Rural decomisó y destruyó unos 3.450 kilos de carne y productos cárnicos durante controles realizados esta semana en comercios de Viedma.
Los procedimientos se hicieron en carnicerías, fábricas de chacinados, autoservicios y despensas, donde detectaron mercadería de faena clandestina, problemas de higiene y otras faltas sanitarias.
Carne sin trazabilidad sanitaria
Los productos decomisados incluían carne vacuna, ovina, avícola y porcina. Además de milanesas, hamburguesas y chacinados producidos sin la habilitación correspondiente.
Entre las principales irregularidades se detectó mercadería sin sello bromatológico ni trazabilidad sanitaria. También encontraron productos sin rotulado y alimentos con riesgo de contaminación cruzada al almacenar lácteos y bebidas junto a hortalizas.
Desde el área de Protección Ciudadana de Viedma señalaron que los establecimientos presentaban «graves faltas en relación con las normativas que establece el Código Alimentario Argentino», incluyendo carne en mal estado, falta de higiene y faena clandestina.
Costos de las multas y sanciones
De acuerdo a Norberto Domínguez, subsecretario de Protección Ciudadana, además de incautar la carne, se realizaron dos infracciones.
Las mismas se calculan de acuerdo con los kilos de mercadería decomisada, multiplicando el monto por 4,5 y luego por el Índice de Novillo del Mercado Agroganadero (Inmag).
De este modo, actualmente se aplica una sanción económica de aproximadamente 20.000 pesos por cada kg retirado en los dos locales sancionados.
El operativo se realizó en el marco de la normativa provincial que regula el control de productos cárnicos y las condiciones sanitarias para su comercialización, coordinados entre la Brigada Rural, la Secretaría de Ganadería de Río Negro y la Subsecretaría de Seguridad e Higiene de la Municipalidad de Viedma.
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