Faena clandestina: decomisaron más de tres toneladas de carne en Viedma

Más de tres mil kg de carne fueron secuestrados esta semana en Viedma. Foto: gentileza

La Brigada Rural decomisó y destruyó unos 3.450 kilos de carne y productos cárnicos durante controles realizados esta semana en comercios de Viedma.

Los procedimientos se hicieron en carnicerías, fábricas de chacinados, autoservicios y despensas, donde detectaron mercadería de faena clandestina, problemas de higiene y otras faltas sanitarias.

Carne sin trazabilidad sanitaria

Los productos decomisados incluían carne vacuna, ovina, avícola y porcina. Además de milanesas, hamburguesas y chacinados producidos sin la habilitación correspondiente.

Los controles también permitirorn detecatr deficiencias en el almacenamiento de los alimentos. Foto: gentileza

Entre las principales irregularidades se detectó mercadería sin sello bromatológico ni trazabilidad sanitaria. También encontraron productos sin rotulado y alimentos con riesgo de contaminación cruzada al almacenar lácteos y bebidas junto a hortalizas.

Desde el área de Protección Ciudadana de Viedma señalaron que los establecimientos presentaban «graves faltas en relación con las normativas que establece el Código Alimentario Argentino», incluyendo carne en mal estado, falta de higiene y faena clandestina.

Costos de las multas y sanciones

De acuerdo a Norberto Domínguez, subsecretario de Protección Ciudadana, además de incautar la carne, se realizaron dos infracciones.

Las mismas se calculan de acuerdo con los kilos de mercadería decomisada, multiplicando el monto por 4,5 y luego por el Índice de Novillo del Mercado Agroganadero (Inmag).

Cientos de kg de carne fueron destruidos ante incumplimientos en los controles sanitarios en Río Negro. Foto: gentileza

De este modo, actualmente se aplica una sanción económica de aproximadamente 20.000 pesos por cada kg retirado en los dos locales sancionados.

El operativo se realizó en el marco de la normativa provincial que regula el control de productos cárnicos y las condiciones sanitarias para su comercialización, coordinados entre la Brigada Rural, la Secretaría de Ganadería de Río Negro y la Subsecretaría de Seguridad e Higiene de la Municipalidad de Viedma.