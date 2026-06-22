Karting con Caja: los resultados y lo destacado de la cuarta fecha de la temporada

Atrás quedó otra emocionante y convocante jornada de velocidad para el calendario 2026 del Karting con Caja, actividad desarrollada durante el pasado fin de semana con un total de 94 máquinas en pista.

La cita competitiva, válida por la cuarta fecha del campeonato, se disputó en el Anfiteatro de Fernández Oro y tuvo como figuras destacadas a Federico Ferrero (Inter), Laureano Martínez (Junior), Joaquín Vera (Senior), Federico Hormazábal (Máster), Lucas López (Varilleros), Liam Scalora (PreJunior), Martín Petto (Kayak) y Valentino Pérez Morando (Escuela), los vencedores de la programación.

Además de los citados, Martín Cabrera celebró en la carrera de invitados de la divisional Senior.

La actividad del sábado para la Internacional fue toda para Darío Muñoz, el más veloz en la clasificación y la serie. Pero el domingo, el dominador fue Federico Ferrero, vencedor de la prefinal y la final.

En esta última, Ferrero dio cuenta, con amplia ventaja, de Natalia Bello, quien llegó segunda a 12s3. Tercero, completando el podio, quedó Rodrigo Martínez, a 15s5. Finalmente, Muñoz quedó cuarto. Con la victoria, Ferrero se transformó en el tercer ganador del año para la divisional, luego de los triunfos de Bruno Sampirisi y Diego Hernández, en la primera y la segunda fecha, respectivamente.

Podio de la Senior. Bautista Datri, Joaquín Vera y Denis Olivera.

En la categoría Junior, tras el triunfo de Lautaro Peralta en la fecha anterior, Laureano Martínez volvió a lo más alto del podio. Fue su tercera victoria de la temporada, lo que lo posiciona como el claro referente de la divisional. Martínez le sacó 8s2 al propio Peralta, que se quedó con el segundo lugar. Tercero fue Santino Romani, a 18s3. Laureano Martínez dominó todas las salidas a pista del fin de semana.

Joaquín Vera sumó su segundo triunfo consecutivo en la categoría Senior. Previamente, Denis Olivera había registrado la Pole, mientras que Tomás Baeza se quedó con la serie del sábado. Ya el domingo, Vera estuvo intratable y se quedó con la prefinal y la final. Ahí le ganó por 2s8 a Bautista Datri y por 5s7 a Olivera. Fue la segunda victoria consecutiva de Vera, que alcanzó la cantidad de triunfos que ostenta Datri, quien ganó la primera y la segunda fecha.

Otro que volvió a ganar fue Federico Hormazábal, quien se impuso en la Máster. En la final más ajustada del fin de semana le ganó por sólo 188 milésimas a Luciano Chamorro. Tercero quedó Alejandro Carrasco. El campeón Oscar Rebolledo había hecho la Pole, pero se despistó en la Serie e hipotecó todo su fin de semana. A partir de ahí, todo fue dominado por Hormazábal, quien ya había ganado en la primera fecha y ahora es el único piloto que logró ganar dos carreras esta temporada.

Podio de la Internacional. Natalia Bello, Federico Ferrero y Rodrigo Martínez.

Tras un fin de semana en el cual Lucas López dominó todas las salidas a pista de la Varilleros, Luciano Chamorro fue el primero en ver la bandera a cuadros en la final. Sin embargo, Chamorro fue recargado un puesto por maniobra peligrosa sobre López, que terminó quedándose con el triunfo. Al igual que Hormazábal en la Máster, López ya había ganado la primera fecha y sumó su segunda victoria. Tercero llegó Tomás Baeza.

En la Prejunior, Liam Scalora sumó su tercer triunfo del año. Ciro Romero hizo la pole position, y Bautista Castillo dominó la serie y la prefinal. Pero Scalora terminó celebrando, tras la exclusión de Castillo en la final. Segundo quedó Ciro Romero y tercero Tomás Muller Roncatto.

Martín Petto volvió a ganar en la Kayak 250. Lo hizo por 1s5 sobre Agustín Cháves y por 7s3 a Juan Romani. Petto dominó todas las salidas a pista y celebró por tercera vez en al temporada.

Por último, en Escuela ganó Valentino Pérez Morando, y en la final de invitados de la Senior triunfó Martín Cabrera, invitado de Bautista Datri. Segundo quedó Santiago Buscaglia y tercero Lucas Rossomanno.

Luego del receso de julio, la categoría volverá a la acción entre el 8 y el 9 de agosto.