La agenda completa de los deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos de París

Los Juegos Olímpicos de París comienzan esta semana y desde el miércoles ya habrá actividad argentina. El Rugby Seven y el fútbol, clasificados con sus selecciones masculinas, serán las primeras en debutar.

Las dos disciplinas empezarán este miércoles 24 de julio, dos días antes de la ceremonia inaugural que tendrá lugar en la capital francesa el viernes 26/07 desde las 14:30.

La delegación argentina está compuesta por 136 deportistas y tendrá participación hasta el 11 de agosto. Los abanderados en la apertura serán Luciano De Cecco (vóley) y Rocío Sánchez Moccia (hockey sobre césped).

La agenda completa con días y horarios

(*hora argentina)

Fútbol masculino: Miércoles 24/07 a las 10 vs Marruecos. (Completa la primera fase el sábado 27/07 a las 10 vs Irak y martes 30/07 a las 12 vs Ucrania)

Rugby seven masculino: Miércoles 24/07 a las 11 vs Kenia. Ese mismo día a las 14:30 vs Samoa (completa la fase grupos y los eventuales cuartos el jueves 25/07. El sábado 27/07 se definen las instancias finales y medallas)

Tiro con arco: Jueves 25/07 a las 09:15 Damían Jajarabilla, instancias clasificatorias recurvo individual. Domingo 04/08 finales.

Tiro: Sábado 27/07 a las 4 Fernanda Russo y Julián Gutiérrez, rifle de aire equipo mixto (si avanzan a la final siguen ese mismo día a las 6). Domingo 28/07 a las 4 Fernanda Russo, clasificación 10m rifle, a las 6:15 Julián Gutiérrez, clasificación 10m rifle (Lunes 29/04 a las 4:30 las finales). Viernes 02/08 Federico Gil, Skeet. Sábado 03/08 Final Skeet.

Esgrima: Sábado 27/07 a las 5:25 Pascual Di Tella, tabla de 64 sable.

Natación: Sábado 27/07 a las 6 Agostina Hein, 400m libre. Domingo 28/07 a las 6 Macarena Ceballos, 100m pecho y Ulises Saravia 100m espalda.

Tenis: Sábado 27/07 y Domingo 28/07, con horario a confirmar, en singles y dobles debutan: Sebastián Báez, Mariano Navone, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Andrés Molteni, Máximo González, Nadia Podoroska y Lourdes Carlé. Sábado 03/07 y Domingo 04/08 finales.

Skate: Sábado 27/07 a las 7 Matías Dell’Olio y Mauro Iglesias, eliminación previa (finales ese mismo día desde las 12)

Hockey sobre césped masculino: Sábado 27/07 a las 8:15 Argentina vs Australia. (Completan grupo Lunes 29/07 a las 7:45 vs India, Martes 30/07 a las 12 vs Nueva Zelanda, Jueves 01/08 a las 8:15 vs Irlanda y Viernes 02/08 a las 12:30 vs Bélgica). Jueves 08/08 final.

Hockey sobre césped femenino: Sábado 27/07 a las 14:45 Argentina vs Estados Unidos (Completan grupo Lunes 29/07 a las 12:30 vs Sudáfrica, Miércoles 31/07 a las 5 vs España, Jueves 01/08 a las 15:15 con Australia y Sábado 03/08 a las 5 vs Gran Bretaña). Viernes 09/08 final.

Tenis de mesa: Sábado 27/07 a las 10 Santiago Lorenzo, rondas preliminares y 32avos. Domingo 04/08 finales.

Handball masculino: Sábado 27/07 a las 11 vs Noruega (Completa la fase de grupos Lunes 29/07 a las 16 vs Hungría, Miércoles 31/07 a las 16 vs Dinamarca, Viernes 02/08 a las 6 vs Francia y Domingo 04/08 a las 6 con Egipto).

Ciclismo: Sábado 27/07 a las 11:34 Eduardo Sepúlveda, ruta individual contrarreloj. Sábado 03/08 Contrarreloj.

Vóley masculino: Sábado 27/07 a las 16 vs Estados Unidos (Completa la fase de grupos, Miércoles 31/07 a las 18 vs Japón y Viernes 02/08 a las 4 con Alemania). Sábado 10/08 final.

Judo: Domingo 29/07 a las 5 Sofía Fiora, Eliminatorias 52kg.

Remo: Domingo 29/07 a las 6:30 Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro, Eliminatorias doble scull ligero. A las 7 Alejandro Colomino y Pedro Dickson, Eliminatorias doble scull ligero. Lunes 29/07 los repechajes, Martes 30/07 semifinales, Miércoles 31/07 finales).

Vela: Domingo 29/07 a las 7:13 Chiara Ferreti, Windsurf y a las 8:13 Francisco Saubidet, Windsurf. (Continúan las regatas desde el lunes hasta el viernes). Miércoles 31/07 a las 07:15 Francisco Guaragna, Regatas ILCA 7 y a las 10:35 Lucía Falasca, Regatas ILCA 6. Sábado 03/08 Eugenia Bosco y Mateo Majdalani, Nacra 17. Domingo 04/08 a las 7:33 Catalina Turienzo, Fórmula Kite.

Triatlón: Miércoles 31/07 a las 3 Romina Biagioli.

Golf: Jueves 01/08 a las 4 Emiliano Grillo y Alejandro Tosti, Eliminatorias. Viernes 02/08 Ronda 2, Sábado 03/08 Ronda 3, Domingo 04/08 Ronda 4,

BMX Carrera: Jueves 01/08 a las 15 Gonzalo Molina. Viernes 02/08 semifinales y finales.

Atletismo: Viernes 02/08 a las 5:10 Joaquín Gómez, clasificación lanzamiento de martillo y a las 15 Nazareno Sasia, clasificación lanzamiento de bala, Domingo 04/08 Belén Casetta, 3000m con obstáculos, 14:05 Elián Larregina 400m.

Equitación: Lunes 05/08 a las 9 José María Larocca, individual salto. Martes 06/08 final.

Canotaje: Miércoles 07/08 a las 4:30 Brenda Rojas, K1 500m, a las 05:40 Agustín Vernice K1 1000m. Sábado 10/08 semifinales y finales.

Taekwondo: Miércoles 07/08 a las 11, Lucas Guzmán -58kg octavos de final.

Pentatlón moderno: Jueves 08/08 a las 6 Franco Serano, clasificación.

Maratón femenino: Domingo 11/08 a las 3 Florencia Borelli y Daiana Ocampo.