La banca de Boca a Montero tras ser figura en los penales ante Vélez: «Confiamos a muerte en él»

Álvaro Montero fue el héroe de Boca en la tanda de penales y le dio la clasificación a Boca. (Foto: FOTOBAIRES)

Álvaro Montero fue una de las grandes figuras de Boca en la clasificación ante Vélez. El arquero colombiano contuvo dos penales en la tanda y resultó determinante para que el Xeneize se impusiera 4-3 y avanzara a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Racing.

Después del partido, Lautaro Blanco respaldó al portero y destacó la confianza que tiene el plantel en el arquero. «Nosotros confiamos a muerte en Álvaro Montero. Es un arquero mundial. En varios partidos tuvo atajadas claves y hoy se hizo grande y nos dio la ventaja de dos penales, que es muchísimo. Estamos muy contentos», aseguró.

🗣️ "ES UN ARQUERO MUNDIAL"



Lautaro Blanco, quien convirtió su penal en la tanda ante Vélez, destacó el desempeño de Álvaro Montero, arquero de Boca, que atajó dos remates en la serie y le dio la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina: "Confiamos a muerte en… pic.twitter.com/HQnwzr7aAz September 3, 2026

Montero había aparecido en el primer remate de Vélez en la tanda, cuando le contuvo el disparo a Elías Gómez, y volvió a ser protagonista en el cierre de la serie. En el quinto penal del Fortín, Thiago Silvero también intentó cruzar su ejecución, pero el colombiano adivinó la intención y se quedó con la pelota para sellar la clasificación.

MONTERO SE LUCIÓ CON DOS PENALES ATAJADOS Y CELEBRÓ CON LA HINCHADA DE BOCA



Álvaro tuvo una gran actuación en la tanda ante Vélez y metió al Xeneize en cuartos de final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/jZgcczNUFv — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

El arquero analizó el desarrollo de un partido en el que Boca tuvo las situaciones más claras, aunque no pudo convertir durante los 90 minutos. La única gran oportunidad de Vélez llegó sobre el final, tras un contragolpe que dejó a Simón Escobar mano a mano con Montero. El arquero salió a cortar y terminó derribando al delantero, por lo que Sebastián Zunino sancionó penal. Dilan Godoy se hizo cargo de la ejecución, pero su remate dio en el palo.

Sobre esa jugada, Montero explicó su decisión: «Fue una jugada donde tuvo toda la ventaja el jugador de ellos. Son decisiones que tomas, en mi cabeza estaba que no nos hagan el gol. Había que quemar el último cartucho, pero son errores que no se pueden cometer, finalmente salimos victoriosos».

🗣️ "TUVIMOS BASTANTES SITUACIONES PARA CONVERTIR"



🎙️ Montero se refirió al desarrollo del encuentro ante Vélez y profundizó en la jugada del penal en la última. #CopaArgentinaEnTyCSports



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Más allá de esa acción, el colombiano valoró el rendimiento de Boca ante un rival de jerarquía. «Jugamos muy buen partido ante muy buen rival, parejo en todo momento y creamos buenas situaciones», concluyó.