Piden la intervención del Deliberante ante las obras que se están realizando en las bardas de Neuquén

Un grupo de vecinos movilizados por los movimientos de suelo en el Parque Bardas Norte y en otras partes de la meseta escalonada en las inmediaciones del barrio Gamma y Fonavi protagonizaron ayer un fuerte cruce con tres integrantes de la comisión de Ecología en el hall del Deliberante de Neuquén. La justicia habilitó la realización de obras en la zona de bardas y los vecinos buscaron que el Concejo intervenga ante el Ejecutivo para frenarlas.



Las ediles salieron a explicar que la comisión no los iba a recibir como lo habían peticionado por nota el lunes, debido a que aún no estaba formado el expediente. Las autoridades agregaron que las personas que encabezaban a las y los vecinos, conocían los procedimientos como para forzar el encuentro formal.

Por su parte, vecinas y vecinos plantearon el cese de los movimiento de suelos y la afectación del ambiente del Parque Norte y otros sectores intangibles en cuatro zonas distintas de la ciudad. Consideraron que el Concejo debía tomar intervención, pedir explicaciones al Ejecutivo y exigirles que se hicieran los estudios de impacto ambiental a los lugares donde estaban trabajando las máquinas.

Varios grupos aunaron reclamos tras la decisión de la justicia de habilitar la continuidad de los trabajos de la calle Mandalari, desde el Obsevatorio astronómico hasta el ingreso de los barrios Rincón de Emilio y Rincón del Río, a la vera del río Neuquén.

La justicia habilitó a la municipalidad para continuar la avenida Mandalari entre el Observatorio y Rincón de Emilio (foto Emiliano Ortiz)

La municipalidad quedó habilitada para reiniciar las tareas en el sector norte de la capital, bajo la obligación de cumplir con el plan de gestión y monitoreo ambiental. El subsecretario de Medio Ambiente, Francisco Baggio, resaltó que se podía dar continuidad al proyecto (la ejecución de la avenida y sus pluviales) y sostuvo que las evaluaciones técnicas «siempre estuvieron a disposición de los vecinos y del tribunal para garantizar la transparencia del proceso».

“Hay un problema de competencias, esto lo debe resolver el Ejecutivo”, dijo la presidenta de la comisión de Ecología, Cintia Meriño (Fuerza Libertaria) a los vecinos cuando les exigían intervención.

La concejala cuestionó el tono del reclamo encendido por momentos, mientras que los vecinos consideraron un destrato el no haberles permitido expresar en la comisión los daños que se están produciendo.

En varias oportunidades, insistieron en que el Deliberante debía intervenir políticamente, porque la vía judicial que primero suspendió los trabajos en el Parque Bardas Norte y luego habilitó la continuidad, estaba en apelación.

Julia Busqueta, abogada integrante del grupo en defensa de las bardas, planteó que el Deliberante debía actuar “ante la gravedad y el daño que se está produciendo en toda la ciudad, que pida informes al Ejecutivo y que soliciten la suspensión de las obras hasta que se cumpla con la normativa ambiental”, dijo.

Irene Gendel del barrio Gamma, explicó que las máquinas están socavando el talud de la barda entre el barrio Fonavi, barrio ubicado en la parte baja de la meseta y el Gamma, en la parte alta. Aseguró que las palas excavadoras, que trabajan en el medio de ambas urbanizaciones, se meten en los patios para hacer los trabajos y las vecinas se abrazaban a los árboles para que no sigan los trabajos. “Se debilitan los terrenos de las casas de arriba y se pueden derrumbar”, alertó.

Por qué no se los atendió

«No podemos actuar sin un expediente. Pedí que se incorporara la nota en el orden del día pero la comisión por mayoría decidió otra cosa en función del reglamento; es que la nota no solo pide solo la audiencia sino información de muchos hechos de los que no tenemos información, algunos judicializados. Pedimos que perfeccione la nota y por mesa de entrada se ingrese una nota que trataremos la semana siguiente, con la información agregada de la que se tiene conocimiento, para poder ver la gestión posible de hacer», dijo Laura Pérez, una de las concejalas que salió a hablar con el grupo de vecinos en el hall del Deliberante.

La presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Cintia Meriño, les explicó a los vecinos por qué la comisión no los podía atender hasta que se formase un expediente (foto Emiliano Ortiz)

La concejala recordó que la competencia legislativa no es la misma que la judicial. Los otros concejales de la comisión, no hablaron.

El agua que busca la correntía y los zorritos por las calles

Federico Horne, investigador de la UNCo y especialista ambiental, cuestionó que se habilitó el trabajo en cañadones y en una zona intangible de la ciudad, por lo que consideró que era responsabilidad del Deliberante, revertir la situación. «Es una barbaridad el riesgo geomorfológico. Hay flujos de agua que vienen desde arriba y un estudio geoambiental realizado en 1.980 por Geografía de la UNCo, tomado por el Plan Urbano Ambiental (PUA) para determinar las zonas, hay flujos que no se pueden detener; recuerden que cuando se hizo Alta Barda se rajaron casas porque se rellenaron cañadones porque cambiaron la capacidad portante del suelo, no aprendemos nada», manifestó.

Por su parte Busqueta consideró que las formalidades solicitadas «son excusas para no asumir su responsabilidad; se está afectando la ecología de Parque Norte: se están viendo zorritos frente al Coto y en la Mosconi porque destrozaron madrigueras, están destruyendo su ambiente», sostuvo.