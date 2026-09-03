Andreani suma más bitrenes a su flota y prevé incorporar 20 nuevas unidades

Andreani, la plataforma líder en soluciones logísticas, prevé incorporar 20 nuevos bitrenes a su flota en el marco de su estrategia de eficiencia y sostenibilidad para el transporte de larga distancia a nivel nacional. Actualmente la compañía cuenta con 11 equipos operativos.

Gracias a una fuerte inversión en tecnología, infraestructura la empresa desarrollo de talento, hoy es la plataforma integral de servicios logísticos líder del país, con actuación nacional y cross border a través de servicios de courier y carga internacional.

Su especialización abarca la distribución física de paquetes y productos, la gestión de almacenes para integrar cadenas de producción y abastecimiento, y la logística especializada para sectores estratégicos como salud, e-commerce, telecomunicaciones, financiero, energía, minería y Oil & Gas.

Con más de 5.900 colaboradores y 4.500 transportistas, Andreani gestiona 56 millones de envíos por año, llega a más de 20 millones de domicilios y acompaña a más de 100.000 PyMEs y 2.500 empresas. Cuenta con 821.000 m² de superficie operativa, 187 plantas de almacenamiento, Cross dock y más de 3.000 sucursales y puntos de la red HOP, y operaciones en Brasil.

Estas nuevas unidades tienen un impacto concreto en la eficiencia logística ya que permiten aumentar hasta un 60% la capacidad de transporte por viaje respecto de configuraciones tradicionales, optimizando la utilización de recursos y reduciendo la cantidad de kilómetros necesarios para movilizar el mismo volumen de carga.



“La incorporación de bitrenes forma parte nuestra visión de impulsar una logística cada vez más eficiente a través de la innovación y la tecnología. En un contexto en el que las cadenas de abastecimiento demandan mayor capacidad, previsibilidad y sustentabilidad, continuamos incorporando soluciones que permiten optimizar recursos, mejorar la productividad de la operación y reducir su impacto ambiental”, señaló Enrique Gil, director de Operaciones de Andreani.



La iniciativa, que demandó una inversión inicial de 2 millones de dólares, se enmarca en la estrategia más amplia de Andreani de optimización de su operación de larga distancia a nivel nacional y materializa su compromiso con una logística más eficiente, que acompañe el crecimiento de sus clientes y genere un impacto positivo en toda la cadena de valor.



