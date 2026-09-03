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Energía

Andreani suma más bitrenes a su flota y prevé incorporar 20 nuevas unidades

La compañía de logística avanza en la incorporación de nuevas unidades para optimizar su operación logística y seguir reduciendo el impacto ambiental del transporte de larga distancia.

Redacción

Por Redacción

Andreani es una empresa que nació hace 81 años en Casilda como una PyME familiar. Foto gentileza.

Andreani es una empresa que nació hace 81 años en Casilda como una PyME familiar. Foto gentileza.

Andreani, la plataforma líder en soluciones logísticas, prevé incorporar 20 nuevos bitrenes a su flota en el marco de su estrategia de eficiencia y sostenibilidad para el transporte de larga distancia a nivel nacional. Actualmente la compañía cuenta con 11 equipos operativos.

Gracias a una fuerte inversión en tecnología, infraestructura la empresa desarrollo de talento, hoy es la plataforma integral de servicios logísticos líder del país, con actuación nacional y cross border a través de servicios de courier y carga internacional.
Su especialización abarca la distribución física de paquetes y productos, la gestión de almacenes para integrar cadenas de producción y abastecimiento, y la logística especializada para sectores estratégicos como salud, e-commerce, telecomunicaciones, financiero, energía, minería y Oil & Gas.

Con más de 5.900 colaboradores y 4.500 transportistas, Andreani gestiona 56 millones de envíos por año, llega a más de 20 millones de domicilios y acompaña a más de 100.000 PyMEs y 2.500 empresas. Cuenta con 821.000 m² de superficie operativa, 187 plantas de almacenamiento, Cross dock y más de 3.000 sucursales y puntos de la red HOP, y operaciones en Brasil.

Estas nuevas unidades tienen un impacto concreto en la eficiencia logística ya que permiten aumentar hasta un 60% la capacidad de transporte por viaje respecto de configuraciones tradicionales, optimizando la utilización de recursos y reduciendo la cantidad de kilómetros necesarios para movilizar el mismo volumen de carga.


“La incorporación de bitrenes forma parte nuestra visión de impulsar una logística cada vez más eficiente a través de la innovación y la tecnología. En un contexto en el que las cadenas de abastecimiento demandan mayor capacidad, previsibilidad y sustentabilidad, continuamos incorporando soluciones que permiten optimizar recursos, mejorar la productividad de la operación y reducir su impacto ambiental”, señaló Enrique Gil, director de Operaciones de Andreani.

La iniciativa, que demandó una inversión inicial de 2 millones de dólares, se enmarca en la estrategia más amplia de Andreani de optimización de su operación de larga distancia a nivel nacional y materializa su compromiso con una logística más eficiente, que acompañe el crecimiento de sus clientes y genere un impacto positivo en toda la cadena de valor.



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Andreani, la plataforma líder en soluciones logísticas, prevé incorporar 20 nuevos bitrenes a su flota en el marco de su estrategia de eficiencia y sostenibilidad para el transporte de larga distancia a nivel nacional. Actualmente la compañía cuenta con 11 equipos operativos.

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