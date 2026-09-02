Formularon cargos contra un hombre y una mujer en Bariloche por un ataque armado

La Justicia validó hoy la apertura de una investigación penal contra una mujer y su pareja, por su presunta responsabilidad en un hecho del que resultaron dos personas con heridas de bala, aunque sin riesgo de vida. Ambos llegaron a la audiencia con prisión preventiva, pero obtuvieron la libertad con monitoreo electrónico, por un acuerdo de partes entre la fiscalía y la defensa que fue homologado por el juez de garantías César Lanfranchi.

Según el relato del fiscal Facundo D´Apice, Karina Ruiz conducía un vehículo Ford Fiesta negro en el que subieron a la víctima e hicieron varias cuadras, hasta que el pasajero involuntario se quiso bajar, en pleno centro de Bariloche, frente a un hotel ubicado en Elflein y Villegas. Allí fue baleado en un glúteo, con orificio de entrada y salida. Según la hipótesis, el mismo proyectil habría herido en la rodilla a la pareja de Ruiz, identificado como Franco Liempe. Ambos terminaron en el hospital, aunque las heridas resultaron de carácter leve.

El incidente ocurrió en la noche del lunes y en pocos minutos, con los detalles aportados por la víctima, la policía detuvo a la pareja, que hoy enfrentó la formulación de cargos. Según el fiscal, la discusión se originó en la transacción de drogas, pero el abogado defensor, Horacio Brucellaria, y la propia imputada lo desmintieron en la audiencia. Dijeron que la víctima le había alquilado el auto para trabajar como Uber y que lo había devuelto con roturas, que eran el motivo del reproche.

D´Apice afirmó que en un principio creyeron estar ante un “enfrentamiento” con armas, que no fue tal, dado que el único disparo fue el que habría efectuado Ruiz, con un arma que portaba en el vehículo. Dijo contar con informes de criminalística, partes médicos, registros de cámaras de seguridad, el auto secuestrado, y un casquillo de calibre 22 encontrado en la requisa.

El defensor Brucellaria no se opuso a la apertura de la investigación por lesiones leves agravadas y al plazo para colectar evidencias, que se fijó en un mes. Aseguró tener una “teoría diferente”, que piensa demostrar. Sugirió que Ruiz no era la portadora del arma y que el disparo se produjo en un forcejeo con la víctima.

D´Apice subrayó el “contexto de comercialización de estupefacientes” que se repite en este caso como en otros, y que ubicaría el hecho en el ámbito de la justicia federal, aunque por el tipo de incidente corresponde iniciar la investigación en los tribunales rionegrinos. Dijo también que en el plazo de investigación hasta el 2 de octubre le queda avanzar con peritajes en los teléfonos, la toma de un testimonio clave que está pendiente y los exámenes de posibles restos de pólvora en las manos de los tres involucrados.