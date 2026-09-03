Mercuria tomó el control de la red de estaciones Shell tras formalizar la compra de los activos de Raízen en Argentina

La venta fue anunciada a principios de junio con un monto de 1.420 millones de dólares. Foto: archivo.

La venta de las acciones de Raízen en Argentina ya es oficial. La firma brasileña informó al mercado y accionistas el cierre de la operación, mediante la cual transfirió sus activos a sociedades controladas por la suiza Mercuria Energy Group. En la negociación participó Integra Capital, fondo de inversión encabezado por José Luis Manzano.

De esta manera, se concluyó una de las operaciones más importantes dentro del sector energético nacional en los últimos años, que incluye a la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes, aeroplantas y terminales de combustibles en todo el país.

La operación fue instrumentada a través de Latam Downstream Holdings y Silver Projects I, ambas sociedades controladas por Mercuria Energy Group.

La venta fue anunciada a principios de junio con un monto de 1.420 millones de dólares, abonado en efectivo al cierre del procedimiento, sujeto a los ajustes habituales relacionados con capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos de la operación.

Raízen indicó en su comunicado que el cierre de la transacción se produjo tras el cumplimiento de todas las condiciones previas previstas en los documentos de la operación, incluida la obtención de las autorizaciones regulatorias aplicables.

En ese sentido, señaló que la medida se alinea con su estrategia de optimizar su cartera de activos, simplificar su estructura operativa y realizar una asignación disciplinada de capital, con enfoque en los mercados y regiones prioritarias.

Un acuerdo clave en el sector energético

La importancia del acuerdo radica en que incluye la red de 894 estaciones de servicio que operan bajo la marca Shell en todo el territorio nacional, junto con una serie de activos considerados estratégicos para el negocio de combustibles.

Los activos incluidos en la transacción son la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque y dos terminales de combustibles localizadas en Arroyo Seco y Santa Fe.

Para dimensionar la incidencia de esta medida en el mercado local, la refinería de Dock Sud representa aproximadamente el 14% de la producción nacional de combustibles, mientras que la red de estaciones Shell concentra el 17,9% del mercado argentino, ubicándose detrás de YPF, que lidera el sector con una participación del 58,1%.

Avanza la presencia de Mercuria en Argentina

La adquisición fortalece la presencia de Mercuria en Argentina. Se trata de uno de los principales grupos independientes de energía y comercialización de materias primas a nivel mundial, operando en más de 50 países distribuidos y registrando ingresos superiores a los 140.000 millones de dólares.

La compañía participa en distintos segmentos de la cadena energética, incluyendo petróleo crudo, combustibles refinados, gas natural, gas natural licuado, energía eléctrica, energías renovables y metales. En América Latina desarrolla actividades que abarcan desde México y Panamá hasta Argentina, donde además cuenta con activos logísticos vinculados al sector energético.

Según trascendió, Mercuria alcanzó un acuerdo de licencia que le permitirá seguir utilizando la marca Shell, por lo que no se esperan cambios visibles para los consumidores que habitualmente utilizan la red de estaciones de servicio.