La búsqueda sin fin de la Primera Dama del Patagonia Run

Sofía Cantilo está sentada tomando un té en uno de los sillones del hotel que sirvió de sede para la conferencia de prensa, y resulta difícil imaginar que sea la misma mujer que ya lleva corridas tres de la siete exigentes pruebas que tiene el Patagonia Run 2024.



Las huellas del esfuerzo no están visibles en la humanidad de Sofi, tal como la conoce todo el mundo, que hace algunos años encontró en la carreras de trail una motivación que cambió su vida para siempre.



Vestida como para un coctel, sorprende no verla enfundada en la generalmente multicolor ropa técnica que usan los atletas de este tipo de pruebas, a pesar de que al momento de la entrevista con “Río Negro”, sólo habían pasado un puñado de horas del final de los agotadores 42 kilómetros, una de la pruebas esta edición de la carrera.

No sólo eso. Arrancó compitiendo el miércoles con el explosivo PRVerticalet, una prueba de 10 kilómetros de extensión pero en ascenso permanente, que se disputó con una buena cantidad de nieve caída la noche anterior en la zona del cerro Chapelco. Lo cuenta Sofi: “Me bajé del kilómetro vertical (tal como se conoce a esta modalidad), cambié un poco de ropa, agarré comida y largué los 21 kilómetros”. Todo eso en la misma mañana.



Sofi Cantilo, durante la conferencia de prensa de la carrera. (Foto/Andrés Maripe).

“Terminé esa carrera a las 2 de la tarde, relajé un poco y al otro día (jueves) a las 8:30 largué los 42 kilómetros y completé el recorrido como a las 3 de la tarde. Me tomé un chocolate caliente en un lugar que me gusta y acá estoy”.

La charla con Sofi se hizo ese mismo jueves en el Hotel Paraíso y la frutilla del postre de su largo periplo por esta competencia fueron las 100 millas, que comenzó el viernes a las 15:00 y finalizará este sábado en horas de la tarde en el centro de San Martín de los Andes.



¿Cuál es el secreto que guarda Sofi para correr cuatro pruebas exigentes de manera casi consecutivas en plena montaña en un lapso de tres días?



“Voy buscando siempre el tema del límite, y en lo deportivo si yo lo empiezo a correr y me doy cuenta que puedo hacer cosas que me parecen muy difíciles, después cuando en la vida se me presentan cosas también difíciles, en cierto punto te das cuenta de que podés. Eso te va dando confianza y seguridad. Para la vida y para afrontar este tipo de pruebas en un lugar que es maravilloso”.



Sofi es de Capital Federal y vino a competir en la Patagonia Run para la primera edición en el 2008. Al año siguiente no pudo venir porque estaba embarazada de su primer hijo, pero sí lo hizo al siguiente. “De esa carrera tengo las fotos más lindas, cruzando la meta con él… Fue increíble”.



Sofi, que también tiene una hija y se reconoce como una amiga de la casa, es casi una celebridad para el micromundo del Paragonia Run. “Una vez me dijeron que era como la madrina, y me encanta. Las 100 millas existen porque yo le taladré la cabeza a Mariano Álvarez (director de la prueba) para que se hicieran. Ahora le estoy insistiendo para que haga la de 200…”. Sofi sabe de lo que habla porque en el hemisterio norte ya corrió varias sobre estas distancias.



Con 42 años sobre sus piernas, y con 15 corriendo carreras de ultra trail, la primera dama de la Patagonia Run un día decidió darle un cambio a su vida sedentaria en la gran ciudad. “Se dio así. Nunca pensé que me iba a gustar correr, nunca pensé que me iba a gustar la naturaleza y que la montaña iba a ser el gran amor de mi vida”.



Para estar corriendo más de un día por la montaña, Sofi reconoce que el secreto del éxito es tener “mucha cabeza, porque podés estar recontra entrenado, pero si no tenés fortaleza arriba no va a funcionar. La cabeza te puede empezar a jugar malas pasadas, como decirte que te duele algo que no te está doliendo… Es muy común que la cabeza te pueda empezar a patear en contra en este tipo de competencias”.



Sofi gesticula, mueve las manos y resaltan las cuatro cintas que lucen en su antebrazo derecho, que son ni más ni menos que las cuatro pruebas que vino a correr aquí. Y da una master class de superación cuando aparecen las dudas en el medio de la montaña.

“En el maratón se habla del muro (mental) cuando estás a pocos kilómetros de los 42 del recorrido final. En el ultra trail te sucede que pasás el muro un montón de veces. Es como cíclico. Lo que yo trato de hacer es, cuando superé el primero de esos muros, intento guardarlo en mi corazón como algo maravillo para poder hacerle frente al siguiente. Trato de focalizarme en eso”.

– Sofi, tenés que escribir un libro… – Ya lo escribí el libro…Se llama “Un kilómetro más”, donde cuento cómo correr me dio herramientas para cambiar definitivamente mi vida.

El video completo de la charla con Sofia Cantilo