Mac Allister recordó a Maradona: «Diego nos inspiró toda la semana»

(AP) El mediocampista juega en Liverpool y sabe bien lo que significa este duelo ante Inglaterra.

Si bien la mayoría de los actores prefirieron quitarle dramatismo y limitar el choque de mañana a un mero cruce futbolístico, no caben dudas que el duelo ante Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo tiene un sentido por demás especial.

«Solo es un partido de fútbol», exclamó el DT Lionel Scaloni días atrás, aunque la rivalidad histórica futbolística y las cuestiones diplomáticas del pasado son inevitables, sobre todo para los jugadores y, especialmente, los fanáticos.

En tal sentido, el mediocampista Alexis Mac Allister habló en la previa del choque de mañana y aseguró que la figura de Diego Armando Maradona, verdugo de Inglaterra en México 86′ con una actuación de antología, sirvió de fuente de inspiración en estas horas.

«Nos inspiramos en Diego esta semana. Ojalá podamos hacer algo parecido a ellos», expresó el mediocampista que juega precisamente en Liverpool de Inglaterra, en relación a la hazaña de Argentina ante Inglaterra en México 86′.

Autor de un tanto en la victoria ante Suiza por 3 a 1, Mac Allister aseguró que el equipo no cambiará la forma de jugar acorde al estilo futbolístico de los británicos.

🇦🇷 "SCALONI ESTÁ DECIDIDO A HACER CAMBIOS"



Atención a las novedades de Argentina a la espera de las semifinales ante Inglaterra en Atlanta.



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«Jugamos siempre de la misma forma, sea cual sea el rival», afirmó el mediocampista. Una declaración que refleja la confianza de Lionel Scaloni y sus dirigidos a la identidad característica del equipo y a la fórmula que nuevamente los depositó en una semifinal mundialista.

«Defensivamente, Inglaterra plantea un 4-4-2, como varios otros equipos. Hoy es más recuperación que otra cosa», señaló el mediocampista.

El combinado argentino se entrenará hoy por última vez y allí habrá un panorama más claro respecto a los trabajos, el esquema táctico y la posible alinaeación para el partido de mañana. ¿Habrá cambios?