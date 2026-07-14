Cuando Diego Maradona ensayó la jugada del «Gol del Siglo» ante Inglaterra en Wembley

Maradona elude a los defensores ingleses y encara mano a mano contra el arco rival, hacia el gol que no fue.

La previa del duelo entre Argentina e Inglaterra de mañana, desde las 16 de nuestro país, por las semifinales de la Copa del Mundo 2026, abre las puertas a todo tipo de estadísticas, antecedentes y hechos curiosos.

Entre tanto archivo, y a propósito de curiosidades, existe una muy pelicuar con Diego Armando Maradona como protagonista; la antesala, en cierto modo, a uno de los sucesos más grandes en la historia del fútbol. Nada menos que el «Gol del Siglo» de México 86′.

El 13 de mayo de 1980, en el mismísimo estadio de Wembley, Pelusa, con apenas 19 años, se ganó la ovación del fútbol mundial, con una jugada de aquellas; sin saberlo, un preludio de lo que sería su consagración suprema seis años después.

Diego, ya pieza indiscutible en el seleccionado que dirigía César Luis Menotti, recibió en tres cuartos de campo rival, desparramó a cinco ingleses en pocos metros y definió cerca del palo derecho. Para muchos, especialmente los supersticiosos, el balón no ingresó porque se trató de un «Martes 13».

Aunque no culminó en gol y el encuentro terminó con victoria inglesa por 3 a 1, los amantes del fútbol recuerdan esa jugada como una de las más memorables de todos los tiempos. Incluso, por la explosividad y velocidad mostrada por el «10» en pocos metros, superior a la obra maestra ante los ingleses en el estadio Azteca.

Años después, el propio Maradona aseguró que su hermano menor, Hugo «El Turco», le criticó esa definición y le aconsejó cómo hacerlo la próxima: en vez de enganchar hacia adentro, debía amagar, tirar la pelota con tres dedos al segundo palo y meterse adentro del arco de ser necesario.

Como por obra del destino, seis años después, Maradona se encontró ante la oportunidad de reinvindicar esa jugada. Tras recibir del «Negro» Enrique, Diego eludió a los jugadores ingleses y quedó mano a mano con el arquero Peter Shilton. Allí recordó el consejo de Hugo y la definición pasó a la historia como el mejor gol de todos los tiempos.

Más acá en el tiempo, el «10» siempre le dio el crédito a Hugo por aquel tanto, e incluso llegó a bromear con que el tanto debió llamarse «Gracias al Turco».