Deportes

La Copa Argentina confirmó los días y horarios para los cruces de semifinales

Se definieron días, horarios y sedes de los choques entre River-Independiente Rivadavia y Belgrano-Argentinos Juniors. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Independiente Rivadavia y River pelearán por un lugar en la final de la Copa Argentina.

La Copa Argentina confirmó días, horarios y sedes de los respectivos compromisos de las semifinales. A raíz de que el próximo sábado y domingo no habrá fútbol por las elecciones, los duelos se disputarán entre semana.

Argentinos Juniors y Belgrano chocarán el jueves 23 de octubre en el Gigante de Arroyito a partir de las 21.10.

Por su parte, River e Independiente Rivadavia, por su parte, se verán las caras el viernes 24 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba a las 22.10.

En las próximos días se definirán las autoridades que impartirán justicia en ambos compromisos de semifinales.

Los ganadores de ambos choques definirán el título, que otorga además una plaza directa a la próxima edición de la Conmebol Libertadores.


