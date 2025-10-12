Boca perdió frente a Corinthians y quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina

El Xeneize fue superado por el equipo brasilero y le dijo adiós a la competencia internacional, que se está disputando en Argentina. Los detalles.

Boca perdió frente a Corinthians y se quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina

Boca Juniors perdió frente a Corinthians y quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina 2025. El xeneize se vió superado en todos los aspectos y cayó derrotado por 4-0. Tras salir segundo en el grupo B, le tocó en cuartos con el candidato al título: el equipo paulista sigue en camino al tricampeonato.

El encuentro, que se disputó en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, comenzó muy bravo para el equipo argentino. A los 3 minutos, la jueza principal cobró penal y Gabi Zanotti lo cambió por gol.

Antes de los 15 minutos, nuevamente la mediocampista aumentó el marcador y comenzó a sentenciar la historia. Cuando se cerraba la primera parte, la «10» del Corinthians completó su triplete con un cabezazo que cerró toda posibilidad de remontada. El último gol de la tarde llegó a los 68′: tras una gran jugada individual de Leticia Monteiro, Johnson la empujó abajo del arco.

Boca se despide del torneo con una irregular actuación: 1 victoria y 2 empates en fase de grupos, que lo ubicaron en la segunda posición de su grupo, y una dura goleada frente al candidato al título. San Lorenzo, el otro representante argentino, quedó tercero en su grupo y no logró pasar la primera fase.

¿Cómo es el formato de la Copa Libertadores Femenina?

La Copa Libertadores Femenina se disputó por primera vez en 2009. Desde su estreno, los clubes brasileros tienen un claro predominio: ganaron 13 de 16 torneos.

Cada edición se realiza en una sede específica con la participación de 16 equipos, que son distribuidos en cuatro grupos, donde los dos primeros de cada zona clasifican a la siguiente ronda de cruces directos. Cada una de las confederaciones de CONMEBOL tiene al menos un representante. Hasta el momento, ningún equipo argentino se ha quedado con el título.