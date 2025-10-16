En una conmovedora ceremonia, esparcieron parte de las cenizas de Miguel Russo en la Bombonera

En un gesto cargado de emotividad y simbolismo, Miguel Ángel Russo fue despedido por última vez por su familia en una ceremonia íntima. Sus cenizas fueron esparcidas en la cancha de Boca, como primera parte de un acto que se replicará en otros clubes donde dejó su huella como jugador, entrenador y referente.

Esparcieron las cenizas de Miguel Ángel Russo en la Bombonera

La familia del DT, fallecido el miércoles 8 a los 69 años, depositó parte de sus cenizas en la Bombonera, donde dirigió su último partido como técnico de Boca.

Leandro Paredes, actual capitán del Xeneixe, fue quien recibió a la familia del exentrenador y le abrió las puertas del vestuario local para darle sus condolencias, informó el periodista Leandro Aguilera.

El mediocampista no estuvo en el velatorio la semana pasada debido a sus compromisos con la Selección argentina por fecha FIFA.

Ignacio y Miguel Ángel Russo.

Por otro lado, las cenizas también serán esparcidas en otros clubes del futbol argentino donde se ganó el máximo respeto. Uno de ellos será Rosario Central, según adelantó su presidente, Gonzalo Belloso, horas después de la muerte.

El mismo ritual se repetirá en el estadio de Lanús y el de Estudiantes de La Plata, los otros clubes que marcaron la trayectoria de Russo.