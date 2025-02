La cruda confesión de Mascherano tras la victoria del Inter Miami: «No sentíamos las extremidades del cuerpo»

Javier Mascherano debutó oficialmente como entrenador de Inter Miami con el triunfo ante Sporting Kansas City por 1-0, con un golazo de Lionel Messi y bajo un frío extremo en la Liga de Campeones de la Concacaf.

El elenco de Mascherano jugó a una temperatura de 17 grados bajo cero (una sensación térmica en cancha de 25 bajo cero). Ante este escenario, que continúa invicto como entrenador de las Garzas desde su desembarco como reemplazante de Gerardo Martino, se mostró orgulloso por el desempeño de sus jugadores y lanzó una cruda confesión al afirmar que “es inhumano” jugar en estas condiciones.

“Estoy muy orgulloso de ellos. Estoy muy orgulloso porque creo que es imposible jugar en estas condiciones. No es humano. Así que estoy muy orgulloso, porque me dieron el cien por cien con intensidad y mucha actitud. Así que estamos contentos. Estamos en la mitad de la fase de clasificación. Así que ahora intentar descansar después de un partido muy difícil para nosotros y estoy pensando en el sábado, en el inicio de la MLS», lanzó sin rodeos el Jefecito, quien se calzó el buzo de DT del conjunto de Fort Lauderdale por primera vez de manera oficial.

Continuando su análisis sobre las condiciones climáticas, manifestó: “Era la primera vez que participaba en un partido en estas condiciones. Así que para mí fue difícil. Intenté transmitirles cosas positivas. Pero luego tenes que ir al campo y tienen que correr y tienen que jugar. Por eso sé lo difícil que es. Estoy muy orgulloso de ellos”.

Con este triunfo, Inter Miami llega con margen al partido de vuelta, que será el próximo martes a las 22 en el Chase Stadium de Florida. En caso de ganar, en octavos de final se medirá ante Cavalier Soccer Club de Jamaica, elenco que clasificó como campeón de la Copa Caribeña de la Concacaf 2024.

«Afuera del campo no sentíamos las extremidades del cuerpo. Llega un momento que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco o diez minutos ya no empezás a sentir los pies y no sentís las manos. El fútbol es un deporte donde necesitas una cierta sensibilidad, y si no la tenés es muy difícil poder desarrollar tu juego. La realidad es que nos adaptamos gracias a la actitud y la personalidad de los jugadores que tenemos. Al final es eso.

Luego agregó más elogios para sus jugadores. «Han tenido una personalidad bárbara para poder jugar este tipo de partidos, sabiendo que íbamos a tener que lucharlo, que íbamos a tener que pelearlo, que muchas veces las condiciones del campo, de la cancha por el piso duro, por todo lo que había nevado, iba a ser molesto y no supimos jugarlo. Y nos llevamos un resultado que obviamente es muy importante para nosotros», explicó el Jefecito.

Por otro lado, Mascherano elogió el gol de Messi que le dio la ventaja a su equipo: «Fue fantástico. Quizá para la gente que le conocemos es normal porque ha hecho cosas como esta mil veces, pero somos muy afortunados de tenerlo en nuestro equipo”