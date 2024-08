La drástica decisión de Gonzalo Peillat tras su polémica contra Argentina en los Juegos Olímpicos

Luego del triunfo de Alemania ante Los Leones en los Juegos Olímpicos, el principal apuntado del encuentro fue Gonzalo Peillat, jugador del elenco teutón con pasado en Argentina. No solo anotó y festejó un gol, sino que sus declaraciones cargadas de polémica y faltas de respeto, generaron una lluvia de insultos en sus redes sociales.

A causa de las constantes agresiones verbales que recibió el jugador con pasado en el seleccionado argentino de hockey, tuvo que tomar una tajante decisión en sus redes sociales.

«Que la sigan chupando», fue la frase que más repudio generó entre las declaraciones de Peillat. Estas palabras fueron el eje de la polémica, a tal punto que sus redes fueron el foco de críticas, insultos y acusaciones.

Sin embargo, Peillat no fue el único apuntado, sino que las críticas tambien fueron apuntadas contra su esposa, la ex-Leona Florencia Habif, quien juega en Mannheimer HC, el mismo equipo alemán que Peillat.

Por este motivo, ambos decidieron cerrar los comentarios en sus cuentas de Instagram, ya que no solo en los posteos relaciones al hockey recibieron comentarios negativos.

Qué había dicho Gonzalo Peillat tras su festejo ante Argentina

Luego del partido en París 2024, Peillat habló en TyC Sports y opinó sobre el momento del gol ante Los Leones: «Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado. Si tengo que decir algo, se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal. Y no lo hicieron. Hoy, a la gente que está sentada en el sillón de su casa, criticando lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante. Cada uno es dueño de su vida y puede tomar la decisión que quiere».

Y remarcó su paso por Los Leones: «Yo en el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera. Una medalla olímpica creo que poca gente en Argentina lo consiguió, y hoy que te digan las cosas que te dicen, la verdad que me hace pensar qué buena decisión tomé».

Además, llegó a comparar el hockey con el fútbol y aseguró que «muchas cosas las leo. En hockey no somos fútbol, no somos Messi… No somos ninguno de esos jugadores que representan a Argentina. El hockey es un deporte muy chico y cada jugador está cerca de los espectadores».

Aunque la declaración que generó mayor polémica fue en el cierre de la entrevista, cuando citó a Diego Maradona con un comentario desubicado. «Hay muchas cosas que las leo… Pero, qué sé yo… Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry… Como dijo Maradona, que la sigan chupando«, sentenció.