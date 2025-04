La dura sanción de AFA a Fernando Echenique tras su grosero error en la Copa Argentina

AFA sancionó a Echenique por su error en la Copa Argentina y no dirigirá en la próxima fecha del Apertura.

El árbitro Fernando Echenique fue el gran protagonista del partido entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de Caseros. En el duelo correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, donde la Lepra mendocina se impuso por 1 a 0, el árbitro cometió un error insólito al no sancionar tiro libre indirecto por mano del arquero tras recibir el pase deliberado con el pie de un compañero.

Tras las quejas de toda la delegación del Pincha y la enorme repercusión por la decisión arbitral, AFA tomó una rápida medida con el juez.

Cómo fue el grosero error de Echenique en la Copa Argentina

A través de las redes sociales, la Liga Profesional informó que Echenique no dirigirá Deportivo Riestra vs. San Lorenzo, partido del Torneo Apertura para el que había sido designado. En su lugar, estará Fernando Espinoza.

😳Fernando Echenique NO COBRÓ MANO del ARQUERO (dio CORNER) en un pase hacia atrás deliberado con el pie del defensor de Independiente Rivadavia ante Estudiantes (BA) en #CopaArgentina.



❓¿Qué piensan?pic.twitter.com/FI1W23fzKZ — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) April 17, 2025

De esta manera, el colegiado estará al menos una fecha sin dirigir luego de un fallo que pudo haber cambiado el resultado del partido. De sancionar falta, Estudiantes hubiera tenido un tiro libre indirecto en el borde del área chica para intentar igualar el encuentro.

Esta situación se dio pocos días después del cruce del propio Echenique con Edinson Cavani. En esa oportunidad, el juez mandó a “leer el reglamento” al uruguayo, tras haberle anulado un gol por infracción sobre el arquero de Barracas Central.

El comunicado de la Dirección Nacional de Arbitraje contra Echenique

“La DNA en su conjunto y la Secretaria Técnica, observa con extrema preocupación la toma de decisiones erróneas en situaciones básicas y de fácil resolución establecidas en las Reglas de Juego, que entendemos debieran conocerse desde los inicios de nuestra carrera arbitral”, comenzó.

“Mas allá de la responsabilidad máxima y primaria de parte del árbitro central, la misma no escapa al resto del equipo (árbitros asistentes y cuarto árbitro). No haber resuelto un pase deliberado con pié al arquero quien juega el balón con su mano conforme a la regla con un TLI, preocupa enormemente y nos obliga a solicitarles a todo el conjunto a trabajar con seriedad, responsabilidad y profesionalismo en cada una de las categorías, ya que éstas decisiones no hacen más que desprestigiar nuestro arbitraje”, concluyó.