La emoción de Facundo Conte al despedirse de la Selección de vóley en los Juegos Olímpicos

La Selección Argentina de vóley sufrió una dura derrota ante Alemania por 3-0 (25-13, 25-21 y 25-21), y quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de París 2024 al finalizar en el último lugar del Grupo C. Este este equipo había logrado la medalla de bronce en Tokio 2020, consiguiendo uno de los mayores hitos en la historia del voleibol argentino.

Tras el partido, Facundo Conte, una de las figuras más destacadas del equipo, habló con TyC Sports visiblemente emocionado, anunciando su posible retiro del equipo nacional: «Me voy vacío, estos llantos no son de tristeza, son de orgullo. Me pone muy feliz que mi último partido de vóley, probablemente en la selección, sea con la celeste y blanca. No podría haber soñado mejor un final de carrera», expresó Facundo, hijo de Hugo Conte, quien también fue medallista olímpico en Seúl 1988.

"Vestir la camiseta argentina es lo más grande que me pasó en la vida" 7️⃣🤍🩵



🎦 @FacuConte7 con @JoseMontesano post partido. (Parte 1) pic.twitter.com/I3Pd98BECC — El heredero 🥉 (@PasionPorFacu) August 2, 2024

La despedida de Facundo Conte de la Selección Argentina de vóley

Conte, quien regresó a la selección después del Mundial con la intención de dar lo mejor de sí, destacó el apoyo incondicional de su familia y aficionados. «Desde el himno ya estaba emocionado. Lo di todo. Estoy orgulloso de mis compañeros, de todo lo que dimos. No es momento de hacer análisis. Lo dimos todo. Eso es lo más importante», agregó el medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

También, agradeció a los seguidores por su constante apoyo: «Gracias a todos, gracias por el aguante, la familia, toda la gente que nos está bancando en las malas, en las malísimas, en la medalla. Somos lo que le dejamos a las personas. Nosotros dejamos todo en la cancha y me voy vacío, es tiempo de avanzar».

Entre lágrimas, concluyó: «Estar vistiendo la camiseta de la Selección Argentina es lo más grande que me pasó en la vida. Voy a tener la celeste y blanca siempre puesta».