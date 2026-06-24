La emotiva carta del plantel de la Selección Argentina a Messi en su cumpleaños: «Nos cambiaste la vida»

La foto de la Selección en el festejo del cumpleaños de Messi y de los cocineros Diego Iacovone y Antonia Farías. (@afaseleccion)

Lionel Messi volvió a celebrar su cumpleaños en medio de una Copa del Mundo. El capitán argentino, que ya había vivido esta situación en anteriores ediciones del torneo y que en Qatar 2022 no tuvo esa coincidencia por disputarse a fin de año, atraviesa ahora su quinto festejo mundialista.

En un contexto marcado por el gran clima interno del plantel, los jugadores de la Selección Argentina prepararon una sorpresa especial para homenajear al rosarino en el día de sus 39 años y le dedicaron una emotiva carta.

«A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles… ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos!», expresó el mensaje que compartieron sus compañeros.

La remera con la carta que le dedicó el plantel argentino a Lionel Messi. (Foto: @tagliafico3)

La dedicatoria concluyó con otra frase cargada de afecto: «Feliz cumpleaños capitán, te amamos. Que seas inmensamente feliz», en una nueva muestra del vínculo que construyó el ’10’ con el grupo durante estos años.

Además del mensaje, todos los integrantes de la delegación participaron del festejo utilizando remeras con una imagen de Messi junto a cada uno de ellos, como parte de un homenaje colectivo para celebrar el cumpleaños del capitán.