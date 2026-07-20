La llamativa arenga de Lionel Messi antes de la final ante España

¿Qué pasará con el "10" y su futuro en la Selección?

Todavía con las emociones a flor de piel tras el duro cimbronazo de ayer, a través de redes sociales siguen apareciendo videos e imágenes de todo lo que envolvió a la final del mundo y la victoria de España sobre Argentina por 1 a 0.

Una de las últimas imágenes que se viralizó fue la arenga previa de Lionel Messi a sus compañeros del plantel argentino previo a la salida al campo en Nueva Jersey. Unas últimas palabras del «10», entendiendo que, el gran mensaje, se dio previamente en el vestuario .

En el video se escucha al capitán expresa: «Vamos, muchachos, tranquilidad gente. Lo principal es que estemos tranquilos».

Aunque luego prosiguió con un mensaje más sentido y emocional: «Olvidémonos de todo. Solo jueguemos. Pensemos en jugar nomás, gente».

Si bien no está claro a qué hizo referencia el futbolista de 39 años en relación a ese «olvidémonos de todo», lo cierto es que durante la previa a la final, el seleccionado argentino estuvo en el centro de las críticas de los españoles porque lo acusaron de supuestos beneficios arbitrales.

Incluso el defensor Aymeric Laporte antes del encuentro había disparado: “Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar».

Finalizado el encuentro, el defensor argentino Nicolás Otamendi reclamó a Rodri por esas declaraciones, otra de las imágenes que se viralizaron del encuentro decisivo.