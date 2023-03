La fiesta de la Selección en Ezeiza: el pogo con Wos y el baile de Messi con Antonela

El plantel del seleccionado argentino encabezado por el DT Lionel Scaloni y el capitán Lionel Messi celebró nuevamente el título en Qatar 2022 con una fiesta privada en el predio de la AFA en Ezeiza.

La Scaloneta se reunió en uno de los salones ambientado con la temática de la fiesta «Bresh» y festejó la tercera estrella por primera vez con todos sus integrantes.

Al igual que en la fiesta del jueves en el estadio Monumental, el dúo La T y la M y el rapero Wos fueron elegidos para el show musical que disfrutaron los jugadores junto a sus respectivas parejas.

Después cada uno de los futbolistas compartió en sus redes la foto grupal del encuentro.

Nicolás Otamendi transmitió en vivo mediante Instagram y compartió con la gente la intimidad del festejo de los campeones del mundo.

Selección, la fiesta íntima: un momento único con Wos

Wos fue uno de los elegidos para el show musical que disfrutaron los jugadores en Ezeiza. Su prsencia tiene un significado muy importante.

Wos es intérprete y autor de «Arrancarmelo«, la canción elegida como cortina del documental de Netflix Sean Eternos» y que cuenta la epopeya de los campeones en Copa América en 2021.

Durante el Mundial de Qatar 2022 varias veces fue elegida por los jugadores en los videos que publicaban en sus redes sociales como forma de arenga para los hinchas y ellos mismos.

«Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no-oh-oh, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar», dice una de las estrofas del tema de Wos.

El propio Messi también se declaró fanático de «Arrancarmelo» cuando Argentina se consagró campeón del mundo. El día después, hizo viral un video con imágenes de los momentos vividos en Qatar 2022, acompañado de la canción del rapero argentino.

Así como Wos estuvo el jueves en el Monumental, en el entrettiempo del amostoso frente a Panamá, no podía faltar en el festejo íntimo con los jugadores. ¡Mirá qué emocionante!

¿Es «Arrancamelo» una de las canciones que no podía faltar esa noche?



Impresionante momento se vivió con Wos en la fiesta de los campeones del mundo. pic.twitter.com/47sPAq0v7H — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 26, 2023

Selección, la fiesta íntima: Messi sacó a bailar a Antonela

Impulsado por varios presentes entre ellos Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Messi bailó al ritmo de La T y la M en la fiesta de la Scaloneta. Los pasos que no se había animado a dar en los festejos en el Monumental, se los guardó para la noche y la intimidad de los amigos. Además del baile grupal, Messi, sacó a bailar a Antonela y Otamendi registró el momento, como no podía ser de otra forma

¡Mirá!

¡ESTA VEZ BAILÓ! Otamendi capturó un gran momento de Leo Messi tirando unos pasos, durante la fiesta de los campeones. pic.twitter.com/lugiehHrxg — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 26, 2023

Los planes de la Selección para hoy y los próximos días

El plantel aprovechó que hoy tendrá la jornada libre y organizó la celebración que había quedado pendiente después del regreso desde Qatar con la Copa del Mundo.

Algunos de los futbolistas festejaron con fiestas privadas como el capitán Messi que hizo una en su Rosario natal pero ésta fue la primera con todo el plantel y el cuerpo técnico incluido.

La presencia de Scaloni fue revelada por Leandro Paredes, quien publicó una foto con el tercer entrenador campeón del mundo de la historia del fútbol argentino.

La jornada del sábado comenzó con el homenaje para Lionel Messi por parte de la AFA y el fútbol argentino que le puso su nombre al nuevo Complejo Habitacional Deportivo del predio de la AFA en Ezeiza.

Después, la selección realizó un entrenamiento con vistas al amistoso frente a Curazao, que se disputará este martes desde las 20.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La agenda del seleccionado se reanudará mañana con el viaje a Asunción, Paraguay, para el homenaje de la Conmebol.

En la previa del sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana, la entidad presidida por Alejandro Domínguez, quien estuvo el jueves en el Monumental, realizará un agasajo para el seleccionado sudamericano que cortó una racha de cuatro ediciones conquistadas por europeos.

La delegación partirá en un vuelo chárter y después del homenaje del fútbol sudamericano se subirá al mismo avión para viajar a Santiago del Estero.

Todavía resta confirmar si el plantel se entrenará en Buenos Aires antes de salir para Asunción o utilizará el predio de primer nivel que tiene la Conmebol anexo al edificio.

En el último entrenamiento, Scaloni definirá el equipo que presentará para el segundo y último amistoso de la fecha FIFA ante Curazao.

Una probable formación sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi o Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María o Ángel Correa.

La idea del cuerpo técnico es ofrecer a la gente a los «héroes» de Qatar pero también es darle minutos a los futbolistas que completaron la convocatoria como los casos de Nicolás González, Giovanni Simeone y Lautaro Blanco.

Los juveniles Valentín Carboni, Máximo Perrone y Facundo Buonanotte quedarían nuevamente afuera del banco de suplentes pero se estima que igualmente viajarán con el resto del plantel.

El seleccionado campeón del mundo se presentará el martes a las 20.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El moderno recinto lucirá repleto con más de 42 mil espectadores luego de las refacciones que permitieron la ampliación de la capacidad.

Después del partido ante el seleccionado de Concacaf, el plantel volverá inmediatamente a Buenos Aires y el miércoles los futbolistas comenzarán a volver a sus respectivos clubes.

La próxima doble fecha FIFA será a mediados de junio y los partidos podrían jugarse en Asia.

Luego, en septiembre, ya será el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de 2026 con el debut ante Ecuador, de local, y la segunda fecha contra Bolivia, de visitante.