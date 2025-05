Crimen de Julián Dobra en Roca: «Hay múltiples autores», según el abogado de la familia

La familia de Julián Dobra quiere respuestas. Lo dijo su papá en diálogo exclusivo con este medio. También lo expresó con claridad el abogado Oscar Pineda, en una entrevista en RÍO NEGRO RADIO: hay muchas personas involucradas, hubo roles definidos y una investigación que dejó pasar detalles fundamentales. «Esto es solo la punta del iceberg», aseguró. En una causa que sacudió a Roca por su brutalidad, la querella ya plantea líneas de investigación y empieza a marcar distancia si la fiscalía tiene otras.

Escuchá a Oscar Pineda, abogado querellante de la familia de Julián Dobra en «El Diario del Mediodía» por RÍO NEGRO RADIO:

Mientras se realizan nuevos operativos por orden del Ministerio Público, el abogado que representa a la familia del joven asesinado comenzó a reunir indicios por su cuenta. «Ayer, nos constituimos como querellantes y ahora esperamos que nos vinculen al expediente para ver qué se hizo desde el primer momento. No tenemos aún toda la información, pero ya tenemos dos hipótesis de trabajo”, afirmó.

La hipótesis de la querella: «Esto no lo hicieron dos o tres personas»

El eje central de la hipótesis de la querella es que no se trata de un crimen aislado ni improvisado. «Acá hubo planificación. No hablamos de dos o tres personas, sino de muchas más. Y cada una tuvo un rol específico. Hay autores materiales, coautores, partícipes primarios y secundarios. Eso hay que investigarlo a fondo«, subrayó Pineda, quien trabajará junto a su socio Pablo Iribarren.

Pineda habló sobre la constitución de la querella en el caso por el crimen de Julián Dobra. Foto Alejandro Carnevale.

Pineda negó enfáticamente cualquier vínculo de Julián con el narcotráfico. «No hay un solo indicador que nos lleve a pensar eso. No tuvo nada que ver. Lo más probable es que haya estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Capaz escuchó o vio algo que no debía«, deslizó, con cautela.

Críticas a la investigación: «El departamento debió ser preservado»

Uno de los puntos más críticos planteados por la querella tiene que ver con el procedimiento tras la denuncia de desaparición de Julián. «Cuando el papá hizo la denuncia, fueron al departamento. Ese lugar debió haberse preservado, sellado y con custodia policial. Pero no pasó. Faltaron cosas: un televisor, objetos personales. No se levantaron huellas. Era un sitio clave para hacer pericias y no se cuidó«, mencionó el abogado.

También sembró dudas sobre el hallazgo del teléfono del joven. «La pregunta es: ¿fue plantado o fue un descuido? Es muy extraño. Está en análisis en la Oitel, pero eso nos tiene que dar una pista. Y el auto también. Para nosotros, es fundamental saber quién conducía ese vehículo«, agregó.

La querella quiere avanzar por su cuenta: «La calle habla»

Aunque por el momento no accedieron al expediente, el equipo legal de la familia ya comenzó a recolectar información de manera paralela. «Nosotros escuchamos cosas. La calle habla. Muchas veces el testigo prefiere hablar con un abogado antes que ir a la fiscalía. Tiene miedo, y es comprensible. Por eso creemos que vamos a tener que pedir la figura de testigo protegido”, anticipó Pineda.

El abogado también explicó por qué es crucial tener acceso a todo el material de la causa: «Queremos ver las pericias. Saber desde cuándo data la muerte, si hubo tortura, si fue en el mismo lugar donde apareció el cuerpo o si lo trasladaron. Eso es clave. Hasta ahora no lo pudimos ver«.

Una relación pendiente con la fiscalía: «Queremos trabajar en conjunto»

Aunque aún no mantuvieron una reunión formal con la fiscal jefa Belén Calarco, desde la querella manifestaron su intención de dialogar. «Seguramente nos reunamos esta tarde. Si nuestras hipótesis coinciden con las de la fiscalía, vamos a trabajar en conjunto. Si no, seguiremos nuestra propia línea«, aseguró.

Sin embargo, marcó una diferencia: «Hay veces que la fiscalía cree más en una hipótesis, lo cual es totalmente válido. Pero nosotros vamos por más. Creemos que hay muchas más personas implicadas. Esto no termina en los autores materiales«.

«El tiempo es crucial»: la familia quiere justicia completa

Para Oscar Pineda, el objetivo es claro: llegar hasta las últimas consecuencias. “Tenemos el mandato de la familia. Y no vamos a parar. Hay que determinar los roles, las conexiones, los lugares, los tiempos. Todo. No se puede limitar esto a tres personas. No es así. Y vamos a demostrarlo”, concluyó.

Mientras tanto, la expectativa está puesta en lo que revele el acceso al expediente y en los datos que puedan surgir de los operativos. La familia espera que las respuestas lleguen, pero también sabe que el camino será largo. Y por ahora, comenzarán a verlo con sus propios ojos.